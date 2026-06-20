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Rodrigo Paz resta Accordo fra governo e sindacato in Bolivia, dopo oltre 6 settimane crisi

SDA

20.6.2026 - 08:14

Manifestanti boliviani chiedevano la riapertura delle strade.
Manifestanti boliviani chiedevano la riapertura delle strade.
Keystone

Il presidente boliviano Rodrigo Paz ha concluso un accordo con il principale sindacato del Paese. Annunciata la revoca delle misure di pressione dopo oltre sei settimane di blocchi stradali e manifestazioni in cui si chiedeva le dimissioni del capo dello Stato.

Keystone-SDA

20.06.2026, 08:14

20.06.2026, 08:33

«Da questo momento in poi, le misure di pressione sono revocate a livello nazionale», ha annunciato alla stampa il leader della Centrale operaia boliviana (Cob) Mario Argollo dopo la firma dell'accordo.

«Il dialogo è più forte della forza stessa», ha dichiarato da parte sua Rodrigo Paz.

L'accordo non riguarda tuttavia tutti i settori mobilitati. Non sono stati forniti, per il momento, dettagli sul suo contenuto.

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