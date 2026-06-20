Rodrigo Paz restaAccordo fra governo e sindacato in Bolivia, dopo oltre 6 settimane crisi
SDA
20.6.2026 - 08:14
Il presidente boliviano Rodrigo Paz ha concluso un accordo con il principale sindacato del Paese. Annunciata la revoca delle misure di pressione dopo oltre sei settimane di blocchi stradali e manifestazioni in cui si chiedeva le dimissioni del capo dello Stato.
Keystone-SDA
20.06.2026, 08:14
20.06.2026, 08:33
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«Da questo momento in poi, le misure di pressione sono revocate a livello nazionale», ha annunciato alla stampa il leader della Centrale operaia boliviana (Cob) Mario Argollo dopo la firma dell'accordo.
«Il dialogo è più forte della forza stessa», ha dichiarato da parte sua Rodrigo Paz.
L'accordo non riguarda tuttavia tutti i settori mobilitati. Non sono stati forniti, per il momento, dettagli sul suo contenuto.