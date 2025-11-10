  1. Clienti privati
Terremoto tra i democratici Accordo in Senato per la fine dello shutdown: «Questa non è un'intesa, è una capitolazione»

Philipp Dahm

10.11.2025

Il presidente Donald Trump sorride mentre parla a una cena con i repubblicani del Senato a Mar-a-Lago a Palm Beach, in Florida.
KEYSTONE

I politici democratici e la base stanno reagendo con un certo orrore agli ultimi eventi al Senato degli Stati Uniti. Ben otto esponenti della sinistra si sono infatti fatti convincere a votare a favore della discussione del bilancio federale. Il partito sta quindi cedendo la sua più grande carta politica, proprio quando l'opposizione era fiduciosa.

Philipp Dahm

10.11.2025, 19:37

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Lo shutdown dovrebbe presto finire perché otto politici della fazione dei democratici al Senato hanno cambiato schieramento.
  • In realtà le cose stavano andando abbastanza bene, per questo il tempismo è sorprendente.
  • Ai vertici e alla base dei Democratici piovono critiche sul loro stesso partito.
Lo shutdown è durato ben 40 giorni e poi la resistenza della fazione democratica al Senato è improvvisamente crollata.

Otto esponenti della sinistra hanno cambiato campo. Insieme ai repubblicani, che a loro volta hanno avuto un dissidente, hanno votato a favore della discussione del bilancio federale. E così la mozione è stata approvata con 60 voti favorevoli e 40 contrari.

Si è così riavviata la macchina burocratica che si era fermata: i senatori han discusso la legge di finanziamento presentata loro dalla Camera dei Rappresentanti. Una risoluzione ponte dovrà poi fissare il bilancio federale inizialmente fino al 31 gennaio.

Ecco cosa prevede. Raggiunto un accordo al Senato per mettere fine allo shutdown negli Stati Uniti

In cambio, ai democratici è stato promesso un futuro voto sui servizi di supporto. Sebbene secondo la «MSNBC» questa offerta non sia nemmeno nuova e sia sul tavolo da settimane, questo compromesso è stato sufficiente a far cambiare idea a ben otto senatori democratici,

I democratici che hanno votato con i repubblicani al Senato:

  • John Fetterman (Pennsylvania)
  • Dick Durbin (Illinois)
  • Tim Kaine (Virginia)
  • Jackie Rosen (Nevada)
  • Catherine Cortez Masto (Nevada)
  • Maggie Hassa (New Hampshire)
  • Jeanne Shaheen (New Hampshire)
  • Angus King (Maine, un indipendente che partecipa ai caucus)
Sanders arrabbiato: «Qualcuno pensa che sia divertente?»

Il senatore indipendente del Vermont Bernie Sanders ha descritto le conseguenze di vasta portata di questo processo in termini drastici nel suo discorso prima del sorprendente voto di domenica sera.

«Tutti sanno che il sistema sanitario americano è rotto», ha esordito. «È crudele ed è di gran lunga il sistema sanitario più costoso del mondo». E non include nemmeno tutti i cittadini: «Siamo unici in questo senso».

Ma ora il Senato si prepara a peggiorare ulteriormente una «situazione spaventosa», avverte l'84enne: «Se questo voto passerà, i premi dell'assicurazione sanitaria di oltre 20 milioni di americani saranno almeno raddoppiati».

Per alcuni gruppi, sarebbero addirittura tre o quattro volte tanto.

Inoltre, 15 milioni di persone negli Stati Uniti perderebbero del tutto l'accesso al sistema sanitario: questo colpirebbe le persone a basso reddito e la classe operaia. Sanders afferma che gli studi dimostrano che il risultato sarebbe di 50'000 morti evitabili ogni anno.

L'indipendente del Vermont è furioso: «Qualcuno pensa che sia divertente? È qualcosa di cui ridere? Qualcosa da lasciar correre? Io no». L'offerta che i senatori possano in seguito presentare loro stessi una legge per votare sugli aiuti è «senza senso».

Lo stesso presidente USA Donald Trump «certamente non la firmerebbe», anche se passasse.

Perché?

È sorprendente che gli otto democratici abbiano deciso in questo modo. E non solo perché ricevono poco in cambio. Infatti, il loro partito pensava di essere tornato sulla strada vincente da tempo, dopo che gli elettori avevano ottenuto ottimi risultati nelle ultime votazioni.

New York, Virginia, New Jersey. Disastro elettorale per Trump, aria di tempesta alla Casa Bianca?

New York, Virginia, New JerseyDisastro elettorale per Trump, aria di tempesta alla Casa Bianca?

Inoltre, i sondaggi mostrano che la maggioranza attribuisce la responsabilità dello shutdown ai repubblicani, che governano la Camera dei Rappresentanti e il Senato, oltre a fornire il presidente.

A causa di queste circostanze, i Democratici non possono esercitare alcuna influenza politica al momento e quindi l'approvazione del bilancio è il loro unico jolly.

Ora se la giocano - anche se lo stesso Trump ha giustificato i recenti successi dei democratici in New Jersey, Virginia e New York con lo shutdown - e con il fatto che lui stesso non era sulla scheda elettorale.

Critiche alla leadership del partito

Tra i colleghi di partito, gli otto senatori democratici hanno scatenato una reazione. «Patetico. Questo non è un accordo. È una capitolazione», ha commentato il governatore della California Gavin Newsom.

«Non mettetevi in ginocchio! Non è un accordo, è una promessa vuota», ha detto dal canto suo JB Pritzker, governatore dell'Illinois.

Il presidente del Comitato nazionale democratico di solito non commenta la politica del giorno.

Ken Martin tuttavia ha condiviso: «Sono orgoglioso della maggioranza dei democratici al Senato che si sono opposti a questo voto».

Chuck Schumer Helps Pull Democrats Back From Brink Of Courage

— The Onion (@theonion.com) 10. November 2025 um 06:02

Anche la leadership del partito viene criticata: «Il senatore [Chuck] Schumer non è più efficace e dovrebbe essere sostituito», ha scritto Ro Khanna, democratico della California. «Se non siete in grado di guidare la lotta per impedire che i premi salgano alle stelle per gli americani, per cosa vi batterete?».

Commenti crudi sui social media

Il portale di destra «Breitbart» ha rilevato che anche la base dei Democratici è in fermento, citando i post sui social media. Ecco altri commenti online.

L'umore? La gente è arrabbiata.

no one has ever been better than chuck schumer at snatching defeat from the jaws of victory

— shauna (@goldengateblond.bsky.social) 9. November 2025 um 23:46

Chuck Schumer makes Neville Chamberlain look like Mike fucking Tyson

— Truth Social(ist) (@twitterrefugeeog.bsky.social) 9. November 2025 um 20:56

Tonight’s dumb napkin cartoon…

— Bill Amend (@billamend.bsky.social) 10. November 2025 um 03:45

Senate Democrats are about to sell us out. Remember that when they text you for money.

— Adam Parkhomenko (@adamparkhomenko.bsky.social) 9. November 2025 um 21:48

