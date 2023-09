Il segretario generale dell’ONU António Guterres vuole salvare l’accordo sul grano con la Russia. archivio dpa

Per convincere la Russia a tornare all'accordo sul grano con l'Ucraina, da settimane si stanno valutando possibili concessioni. Ora è emersa una lettera del segretario generale delle Nazioni Unite Guterres.

Dopo l'annullamento da parte della Russia dell'accordo per l'esportazione del grano ucraino, il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres intende salvare l'accordo con concessioni a Mosca.

In una lettera ottenuta dalla Deutsche Presse-Agentur, Guterres ha scritto al ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov che Mosca potrebbe essere ricollegata alla rete internazionale di comunicazioni finanziarie Swift con la creazione di una filiale della Banca Agricola Russa sanzionata per alcuni pagamenti.

Ciò potrebbe rendere nuovamente possibile l'esportazione di fertilizzanti e di alcuni prodotti agricoli dalla Russia entro 30 giorni. Il quotidiano «Bild» ha riportato per primo la lettera.

Altre proposte

Nella lettera, datata 28 agosto, il segretario generale dell'ONU avanza altre tre proposte per rendere possibili le esportazioni russe: dare garanzie alle navi russe durante il trasporto, scongelare i beni delle aziende di fertilizzanti in Europa e permettere alle navi russe di entrare nei porti europei.

La lettera rivela indirettamente che le Nazioni Unite stanno lavorando con l'UE per queste concessioni.

Già in estate, l'UE aveva preso in considerazione la possibilità di tollerare l'elusione delle sanzioni da parte della Russia fondando una filiale. L'idea era quella di convincere Mosca a consentire nuovamente l'esportazione di grano ucraino attraverso il Mar Nero.

L'accordo, raggiunto nell'estate del 2022 e attualmente sospeso dal Cremlino, era considerato una pietra miliare per alleviare l'aumento dei prezzi del grano e il rischio di ridurre alla fame milioni di persone nelle zone più povere del mondo.

Contemporaneamente al trattato, in un secondo accordo è stata concordata l'esportazione di fertilizzanti e prodotti alimentari dalla Russia. Da allora, però, Mosca si è lamentata di non poter esportare nulla a causa delle sanzioni.

Secondo le Nazioni Unite, i fertilizzanti sono fondamentali anche per prevenire una crisi di fame globale. Secondo i dati, i prezzi dei fertilizzanti sul mercato mondiale a volte sono più alti del 250% rispetto a prima della guerra.

«Migliorare la sicurezza alimentare nel mondo»

«Le Nazioni Unite non stanno cercando di premiare la Russia, ma di migliorare la sicurezza alimentare in tutto il mondo. I nostri obiettivi sono puramente umanitari», hanno dichiarato fonti delle Nazioni Unite alla Deutsche Presse-Agentur.

Hanno sottolineato anche che Guterres ha sempre condannato con forza l'invasione russa dell'Ucraina. In passato, da sottolineare, Mosca ha spesso descritto la posizione del segretario generale come parziale e filo-occidentale.

Venerdì la Commissione europea non ha voluto commentare i dettagli della cooperazione con l'ONU. Tuttavia, un portavoce ha confermato che l'UE ha espresso la sua apertura alla Russia attraverso le Nazioni Unite per trovare una soluzione più permanente e costruttiva attraverso una filiale designata della Banca agricola russa, i pagamenti Swift in linea con le sanzioni dell'UE per le transazioni agroalimentari.

Le sanzioni dell'UE prevedono esenzioni

In linea di principio, le sanzioni dell'UE non riguardano il trasporto di prodotti agricoli tra la Russia e i Paesi terzi. Ad esempio, esistono deroghe che consentono alle navi russe di accedere ai porti dell'UE se ciò è necessario per l'acquisto, l'importazione o il trasporto di prodotti agricoli e alimentari.

Dal dicembre 2022 esiste anche una deroga per consentire le transazioni di prodotti alimentari e fertilizzanti con persone sottoposte a sanzioni. Tutto ciò riflette il fatto che non sono le sanzioni dell'UE, ma le politiche sconsiderate della Russia a minacciare la sicurezza alimentare globale.

Un altro portavoce ha inoltre sottolineato che si sta continuando a lavorare per sviluppare vie di trasporto alternative per il grano proveniente dall'Ucraina. L'obiettivo della Russia è quello di sostituire i prodotti ucraini con quelli russi sul mercato mondiale.