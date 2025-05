Dopo lunghe trattative, i due Paesi hanno concordato l'istituzione di un fondo di ricostruzione che garantirà agli Stati Uniti l'accesso alle risorse naturali del Paese attaccato dalla Russia. KEYSTONE

Con due mesi di ritardo rispetto al previsto, l'Ucraina e gli Stati Uniti hanno firmato ieri un accordo sulle materie prime. La Casa Bianca ha definito l'intesa un «passo storico».

Con questa partnership, gli USA assumono una partecipazione economica per garantire un futuro libero, pacifico e sovrano all'Ucraina, ha affermato la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt. Si tratta del primo partenariato economico di questo tipo per la ricostruzione e il successo economico a lungo termine dell'Ucraina.

Dopo lunghe trattative, i due Paesi hanno concordato l'istituzione di un fondo di ricostruzione che garantirà agli Stati Uniti l'accesso alle risorse naturali del Paese attaccato dalla Russia.

L'Ucraina è ricca di risorse preziose: oltre al gas naturale, al petrolio e al carbone, questo Paese dell'Europa orientale possiede anche ferro, titanio e litio. Complessivamente, il 5% delle risorse minerarie mondiali si trova in Ucraina. Per diverse materie prime, l'Ucraina è tra i primi dieci Paesi al mondo.

Secondo i dati del World Mining Data del 2024, l'Ucraina si collocava al 40° posto nella classifica dei Paesi produttori di minerali. Nel 2022 il Paese era il decimo produttore mondiale di ferro. In uno studio pubblicato nel 2023, i ricercatori dell'Ufficio francese per la ricerca geologica e mineraria hanno individuato in Ucraina più di cento diverse risorse minerarie.

Un trilione di metri cubi di gas naturale e carbone

Secondo i dati del Centro federale per l'educazione politica, in Ucraina sono presenti un trilione di metri cubi di gas naturale. In Europa solo la Norvegia dispone di giacimenti ancora più grandi.

In passato il gas proveniva principalmente dalla Siberia, ma solo dopo l'invasione russa l'Ucraina ha iniziato a concentrarsi maggiormente sulle proprie risorse. Ciò è però reso difficile dalla guerra.

Un altro problema è che gran parte del gas naturale si trova in zone ormai occupate dalla Russia, come la Crimea o il Mar Nero. Lo stesso vale per parte della produzione di carbone e dello stoccaggio. Le riserve di carbone fossile sono stimate in 34 miliardi di tonnellate, il secondo valore più alto in Europa.

Manganese, titanio, grafite, litio

Le cosiddette materie prime critiche rivestono un ruolo importante nell'attuale dibattito. Sono necessarie, ad esempio, per la transizione energetica e la mobilità e sono quindi di grande importanza strategica per l'Europa e il mondo.

Secondo il commissario europeo all'Industria Stéphane Séjourné, l'Ucraina potrebbe fornire 21 delle oltre 30 materie prime critiche. Con 2,3 miliardi di tonnellate, pari al 12% delle riserve mondiali, i giacimenti di minerale di manganese in Ucraina sono tra i più grandi al mondo.

L'Ucraina è anche ai primi posti per il titanio e la grafite. Il titanio è presente in molte parti del Paese, sia nei territori occupati dalla Russia intorno a Donetsk e Mariupol, sia nel nord-est dell'Ucraina e intorno alla capitale Kiev. Secondo World Mining Data, in tutta l'Ucraina ci sarebbero circa 185 milioni di tonnellate di titanio, all'undicesimo posto nel mondo.

L'Ucraina potrebbe inoltre svolgere un ruolo importante nell'estrazione del litio, particolarmente necessario per la produzione di batterie per auto elettriche. Il governo del Paese parla di uno dei giacimenti più grandi d'Europa. Tuttavia, l'estrazione non è ancora iniziata. Il litio è presente nell'Ucraina centrale, ma anche in alcune zone occupate dalla Russia.

Secondo i dati del servizio scientifico del Bundestag, il valore complessivo delle materie prime come titanio, ferro, neon, nichel e litio può oscillare tra i 3 e gli 11,5 miliardi di dollari.

«In Ucraina ci sono diversi giacimenti di terre rare»

Finora l'Ucraina non ha svolto un ruolo importante nel settore delle terre rare. Tuttavia, nel sottosuolo del Paese giacciono notevoli quantità di questi 17 elementi particolarmente preziosi. Sono importanti, ad esempio, per la produzione di semiconduttori e la costruzione di auto elettriche o smartphone. Attualmente il mercato è dominato dalla Cina.

«In Ucraina ci sono diversi giacimenti di terre rare», afferma Elena Safirova dell'US Geological Survey. Tuttavia, finora nessuno di questi è stato sfruttato. Anche l'Ufficio francese per la ricerca geologica e mineraria (BRGM) conferma «giacimenti significativi», ma non è a conoscenza di progetti di estrazione commerciale.

Si presume che grandi quantità di terre rare siano presenti nelle zone di Zaporizhzhia, Donetsk e Dobra, ovvero all'interno o almeno in prossimità delle regioni occupate dalla Russia. Secondo il governo ucraino, sono noti sei giacimenti. L'estrazione è molto costosa e ha un forte impatto sull'ambiente.