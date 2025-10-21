All'interno della Basilica del Santo Sepolcro a Gerusalemme Keystone

«I cristiani in Israele hanno sperimentato un livello di violenza e ostilità senza precedenti: estremisti ebraici hanno preso di mira istituzioni e leader ecclesiali».

Keystone-SDA SDA

È quanto sottolinea il Rapporto sulla libertà religiosa presentato dalla fondazione pontificia Aiuto alla Chiesa che Soffre, parlando della situazione dopo il 7 ottobre.

«La coalizione di estrema destra guidata dal primo ministro Benjamin Netanyahu ha accentuato le divisioni etniche e religiose», rileva ancora il Rapporto. Acs evidenzia anche che «il crollo del turismo religioso ha aggravato le difficoltà economiche delle comunità cristiane in Terra Santa».