Nonostante le numerose dimissioni dei dirigenti delle sue aziende, Musk è deciso ad avviare un nuovo progetto: «Grokipedia». KEYSTONE

Ritmi di lavoro insostenibili, strategie che cambiano di continuo e un attivismo politico percepito come troppo vicino a Donald Trump: sono i fattori che stanno spingendo sempre più manager a lasciare l'impero di Elon Musk. Tanto che il Financial Times, dopo aver raccolto le testimonianze di una dozzina di ex e attuali dipendenti, parla apertamente di un vero e proprio «esodo».

Keystone-SDA SDA

«L'unica costante nel mondo di Elon è la velocità con cui consuma i suoi vice», ha sentenziato un consigliere a lui vicino.

Eppure, nonostante la fuga di collaboratori, il patron di Tesla e SpaceX non rallenta: a capo di cinque aziende che complessivamente contano oltre 140 mila dipendenti, il magnate punta ora a una sua enciclopedia online, «Grokipedia», con l'obiettivo di competere con Wikipedia.

Si scappa anche da Tesla

Soltanto nell'ultimo anno, un numero crescente di dirigenti di alto livello ha lasciato Tesla, incluse figure chiave del team di vendite negli Stati Uniti, dirigenti delle divisioni batterie e propulsori, ma anche numerosi responsabili dei progetti più innovativi, come il robot umanoide Optimus e le applicazioni di intelligenza artificiale.

Tesla resta «una calamita per i talenti», si è difesa la presidente Robyn Denholm, seppur la società californiana di auto elettriche – storicamente considerata la parte più stabile del gruppo Musk – abbia registrato un'ondata di dimissioni dopo la pesante ristrutturazione di aprile 2024, quando furono tagliati almeno 14 mila posti di lavoro.

xAI subito in crisi

Ben più rapido è il turnover in xAI, la start-up di IA recentemente fusa con X, che in pochi mesi ha già perso figure di primo piano come il direttore finanziario Mike Liberatore e il consulente legale Robert Keele. Carichi di lavoro e frustrazione per i continui cambi di rotta sarebbero alla base dell'impennata di dimissioni ai vertici.

Ma, secondo il Financial Times, a pesare sono anche le scelte politiche di Musk: il sostegno a Donald Trump e la vicinanza a figure della destra americana ed europea.

Il nuovo progetto

Niente che freni il magnate, deciso a puntare su Grokipedia – dal nome del chatbot Grok basato sull'intelligenza artificiale generativa di xAI – per rispondere a Wikipedia, giudicata da lui «politicamente schierata» e «troppo marcatamente di sinistra».

La nuova piattaforma, ha promesso Elon, sarà «un enorme miglioramento» rispetto alla più famosa enciclopedia collaborativa del pianeta. «Francamente – ha spiegato su X -, è un passo necessario verso l'obiettivo di xAI di comprendere l'Universo».