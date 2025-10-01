  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Ma lui ha un nuovo progetto Addii a raffica, manager in fuga dall'impero di Elon Musk

SDA

1.10.2025 - 19:42

Nonostante le numerose dimissioni dei dirigenti delle sue aziende, Musk è deciso ad avviare un nuovo progetto: «Grokipedia».
Nonostante le numerose dimissioni dei dirigenti delle sue aziende, Musk è deciso ad avviare un nuovo progetto: «Grokipedia».
KEYSTONE

Ritmi di lavoro insostenibili, strategie che cambiano di continuo e un attivismo politico percepito come troppo vicino a Donald Trump: sono i fattori che stanno spingendo sempre più manager a lasciare l'impero di Elon Musk. Tanto che il Financial Times, dopo aver raccolto le testimonianze di una dozzina di ex e attuali dipendenti, parla apertamente di un vero e proprio «esodo».

Keystone-SDA

01.10.2025, 19:42

«L'unica costante nel mondo di Elon è la velocità con cui consuma i suoi vice», ha sentenziato un consigliere a lui vicino.

Eppure, nonostante la fuga di collaboratori, il patron di Tesla e SpaceX non rallenta: a capo di cinque aziende che complessivamente contano oltre 140 mila dipendenti, il magnate punta ora a una sua enciclopedia online, «Grokipedia», con l'obiettivo di competere con Wikipedia.

Si scappa anche da Tesla

Soltanto nell'ultimo anno, un numero crescente di dirigenti di alto livello ha lasciato Tesla, incluse figure chiave del team di vendite negli Stati Uniti, dirigenti delle divisioni batterie e propulsori, ma anche numerosi responsabili dei progetti più innovativi, come il robot umanoide Optimus e le applicazioni di intelligenza artificiale.

Tesla resta «una calamita per i talenti», si è difesa la presidente Robyn Denholm, seppur la società californiana di auto elettriche – storicamente considerata la parte più stabile del gruppo Musk – abbia registrato un'ondata di dimissioni dopo la pesante ristrutturazione di aprile 2024, quando furono tagliati almeno 14 mila posti di lavoro.

xAI subito in crisi

Ben più rapido è il turnover in xAI, la start-up di IA recentemente fusa con X, che in pochi mesi ha già perso figure di primo piano come il direttore finanziario Mike Liberatore e il consulente legale Robert Keele. Carichi di lavoro e frustrazione per i continui cambi di rotta sarebbero alla base dell'impennata di dimissioni ai vertici.

Ma, secondo il Financial Times, a pesare sono anche le scelte politiche di Musk: il sostegno a Donald Trump e la vicinanza a figure della destra americana ed europea.

Il nuovo progetto

Niente che freni il magnate, deciso a puntare su Grokipedia – dal nome del chatbot Grok basato sull'intelligenza artificiale generativa di xAI – per rispondere a Wikipedia, giudicata da lui «politicamente schierata» e «troppo marcatamente di sinistra».

La nuova piattaforma, ha promesso Elon, sarà «un enorme miglioramento» rispetto alla più famosa enciclopedia collaborativa del pianeta. «Francamente – ha spiegato su X -, è un passo necessario verso l'obiettivo di xAI di comprendere l'Universo».

I più letti

Israele blocca la Flotilla, fermati gli attivisti
Lara Gut-Behrami: «Se fossi stata sola avrei smesso di sciare da molto tempo»
Momento da brivido al lago di Oeschinen: influencer attaccata da una mucca
Grande Fratello e segreti mai rivelati: Salvo Veneziano tra amici e tradimenti
Ecco le novità e i cambiamenti in vigore in Svizzera a partire da ottobre

Su Elon Musk

Ecco cos'è successo al funerale. Kirk riporta la pace fra Trump e Musk: «Mi sei mancato»

Ecco cos'è successo al funeraleKirk riporta la pace fra Trump e Musk: «Mi sei mancato»

Regno Unito. Decine di agenti contusi nel mega raduno dell'ultradestra a Londra, in cui è intervenuto pure Elon Musk

Regno UnitoDecine di agenti contusi nel mega raduno dell'ultradestra a Londra, in cui è intervenuto pure Elon Musk

Per Elon, oltre al danno, la beffa. Il «bad boy» Ellison spodesta Musk, ora è lui il più ricco del mondo. Ecco chi è e quanti miliardi ha in più

Per Elon, oltre al danno, la beffaIl «bad boy» Ellison spodesta Musk, ora è lui il più ricco del mondo. Ecco chi è e quanti miliardi ha in più

Retribuzione manager. Tesla propone per Musk un compenso fino a 1000 miliardi di dollari

Retribuzione managerTesla propone per Musk un compenso fino a 1000 miliardi di dollari

Intelligenza artificiale. Musk contro Apple e OpenAI, danneggiano la concorrenza

Intelligenza artificialeMusk contro Apple e OpenAI, danneggiano la concorrenza

Altre notizie

E ora che succede?. Israele blocca la Flotilla, fermati gli attivisti

E ora che succede?Israele blocca la Flotilla, fermati gli attivisti

Esplosioni e lettere minatorie. Torna la quiete all'Oktoberfest, ecco quello che è successo a Monaco di Baviera

Esplosioni e lettere minatorieTorna la quiete all'Oktoberfest, ecco quello che è successo a Monaco di Baviera

Vertice informale in Danimarca. L'Ue si prepara alla guerra ibrida, ma sui droni è divisa: ecco di cos'hanno discusso gli Stati membri

Vertice informale in DanimarcaL'Ue si prepara alla guerra ibrida, ma sui droni è divisa: ecco di cos'hanno discusso gli Stati membri