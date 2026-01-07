"Problemi finanziari, immediati e continui", disse Aldrich H. Ames con tono distaccato, furono ciò che lo spinse a spiare per l'Unione Sovietica e a rimanere un agente doppio per nove anni, fino al momento del suo arresto nel febbraio 1994 (foto d'archivio) Keystone

Aldrich Ames, l'ufficiale della CIA il cui spionaggio per Mosca ai tempi dell'URSS rappresentò la violazione più dannosa nella storia dell'agenzia di intelligence USA, è deceduto, a 84 anni, il 5 gennaio al Federal Correctional Institution di Cumberland, nel Maryland.

La sua morte è stata registrata nel database dei detenuti del Federal Bureau of Prisons, che non specificava la causa del decesso, ed è stata confermata da un portavoce dell'agenzia. Il suo spionaggio causò la morte di almeno 10 agenti reclutati dalla Cia stessa o da servizi di intelligence alleati,

«Problemi finanziari, immediati e continui», disse Ames con tono distaccato, furono ciò che lo spinse a spiare per l'Unione Sovietica e a rimanere un agente doppio per nove anni, fino al momento del suo arresto nel febbraio 1994. Continuò a spiare per la Russia anche dopo la dissoluzione dell'Unione Sovietica, avvenuta alla fine del 1991. Era stato nel mondo dello spionaggio e del controspionaggio per 31 anni, spesso sotto copertura come funzionario del Dipartimento di Stato mentre lavorava segretamente come agente della Cia.

Ames consegnò a Mosca i nomi di agenti sovietici e del Patto di Varsavia reclutati, oltre a informazioni su centinaia di operazioni di intelligence. In cambio ricevette oltre un milione di dollari in contanti e la promessa di almeno un altro milione di dollari e di una proprietà in Russia. Nel suo accordo di patteggiamento, Ames ammise di aver fornito al suo referente del Kgb i nomi di «virtualmente tutti gli agenti sovietici della Cia e di altri servizi americani e stranieri a me noti», insieme a «un'enorme quantità di informazioni sulle politiche estere, di difesa e di sicurezza degli Stati Uniti». «Ci fu questo strano trasferimento di lealtà», disse. «Non verso il sistema sovietico, che ritenevo un regime bestiale, disumano e vile». Piuttosto, suggerì di essersi disilluso dell'intelligence statunitense e di aver spostato la propria lealtà verso uno stile di vita e un mondo che considerava al di sopra delle meschine preoccupazioni dei governi.

Nel 1986 la Cia lo trasferì a Roma, dove continuò a consegnare documenti ai sovietici con regolarità. Tornato a Washington nel 1989, iniziò a effettuare passaggi di documenti usando nascondigli in zone poco frequentate e segnali lasciati su cassette postali e pali dei servizi pubblici. Sebbene Cia e Fbi fossero consapevoli che dei segreti venivano sottratti – man mano che gli agenti russi iniziavano a scomparire – ci vollero anni per concentrarsi su Ames.

Il suo stile di vita nell'area di Washington, una Jaguar e una casa da 540'000 dollari acquistata in contanti in Virginia, non aveva sollevato interrogativi. Ames aveva 52 anni quando fu condannato all'ergastolo senza possibilità di libertà condizionale. Si dichiarò colpevole nell'ambito di un accordo che prevedeva clemenza per la moglie di allora, Rosario, 41 anni, accusata di aver partecipato allo spionaggio. All'epoca, il loro figlio Paul aveva 5 anni ed era andato a vivere con la nonna in Colombia. Rosario fu condannata a cinque anni e tre mesi di carcere, ma fu rilasciata dopo quattro anni, in parte per poter tornare a Bogotá e da suo figlio.