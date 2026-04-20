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Etologia Addio a Desmond Morris, celeberrimo etologo che scrisse «La scimmia nuda»

SDA

20.4.2026 - 18:35

Addio a Desmond Morris, l'etologo e zoologo britannico diventato celebre alla fine degli anni '60, dopo la pubblicazione del libro «La scimmia nuda», nel quale gli esseri umani erano osservati alla luce della zoologia e come la tappa più recente nell'evoluzione dei primati.

Desmond Morris Writer Desmond Morris 17 March 1994 Desmond Morris Writer Desmond Morris 17 March 1994 PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: MaryxEvansxAFxArchivexDavidxGadd 12043552
Desmond Morris Writer Desmond Morris 17 March 1994 Desmond Morris Writer Desmond Morris 17 March 1994 PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: MaryxEvansxAFxArchivexDavidxGadd 12043552
imago images/Mary Evans

Keystone-SDA

20.04.2026, 18:35

20.04.2026, 18:36

Morris, che aveva 98 anni ed era nato in Gran Bretagna il 24 gennaio 1928, ha lavorato anche a trasmissioni divulgative sull'etologia e parallelamente ha sempre coltivato la sua passione per la pittura.

Mentre studiava Zoologia all'Università di Birmingham ha sempre continuato a dipingere e il surrealismo era la sua passione.

Nel 1950 organizzò una mostra con Joan Miró alla London Gallery, alla quale seguirono molte altre.

Desmond Morris con il suo dipinto *The City* alla sua prima mostra londinese presso la London Gallery, gestita da Edouard Mesens.
Desmond Morris con il suo dipinto *The City* alla sua prima mostra londinese presso la London Gallery, gestita da Edouard Mesens.
imago images / Photo12

Negli stessi anni scrisse e diresse due film surrealisti e nel 1951 tornò alla Zoologia, questa volta all'Università di Oxford, dove nel 1954 conseguì il dottorato di ricerca per il suo studio sul comportamento riproduttivo dello spinarello.

A Oxford proseguì le sue ricerche di zoologia, in particolare sul comportamento riproduttivo degli uccelli, fino al 1956.

In quell'anno infatti si trasferì a Londra come capo dell'unità televisiva e cinematografica Granada per la Zoological Society of London e iniziò una serie di ricerche sulle scimmie che comprendevano anche la realizzazione di programmi per il cinema e la televisione.

Presto si specializzò anche in questo campo, lavorando per il programma settimanale Zoo Time di Granada TV fino al 1959, e poi Life in the Animal World per la Bbc.

Tradotto in 28 lingue, «La scimmia nuda» è il libro più celebre di Morris, ma molti altri hanno avuto ugualmente molto successo.

Tra questi «L'uomo e i suoi gesti» del 1977 e «La scimmia artistica» del 2013.

Desmond Morris.
Desmond Morris.
IMAGO/opale.photo

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