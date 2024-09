«Eroe» incompreso per alcuni, autentico «dittatore» per altri. È morto all'età di 86 anni il controverso ex presidente del Perù Alberto Fujimori, che per dieci anni guidò la nazione con il pugno di ferro. Il decesso, «dopo una lunga battaglia contro il cancro», è avvenuto nella sua casa di San Borja, dove viveva con la figlia, Keiko, leader del principale partito di destra del paese andino.

L'ex presidente Fujimori in una foto d'archivio del 2016. sda

Oltre a un tumore alla lingua, Fujimori soffriva di diversi altri problemi di salute e le sue condizioni sono peggiorate rapidamente nell'ultima settimana, dopo aver completato il trattamento di radioterapia ad agosto.

Non appena confermata la sua scomparsa, il governo dell'altrettanto controversa presidente Dina Boluarte ha dichiarato tre giorni di lutto nazionale.

Settimo fra i più corrotti

Al potere dal 1990 al 2000, «El Chino» (il cinese), come chiamavano l'ex presidente di origine giapponese, condusse una campagna che sconfisse il gruppo terroristico maoista Sendero Luminoso.

Figura ambigua nella politica peruviana, il 5 aprile 1992 organizzò un auto-colpo di Stato con l'aiuto dei militari, chiuse il Congresso e prese il controllo della magistratura. Successivamente fu rieletto nel 1995 e terminò il suo mandato nel 2002.

Nel 2004, il rapporto globale sulla corruzione, redatto da Transparency International, lo inserì come il settimo presidente più corrotto al mondo in una lista di dieci capi dello Stato. L'organizzazione non governativa internazionale stima che Fujimori abbia rubato circa 600 milioni di dollari durante il suo esecutivo.

L'arresto e la scarcerazione

Trascorsi cinque anni in Giappone, nel 2005 andò a Santiago del Cile e poche ore dopo il suo arrivo venne arrestato. Al termine di un processo lungo due anni, venne estradato a Lima, dove fu condannato a 25 anni di detenzione per i massacri commessi dagli squadroni della morte dell'Esercito nel 1991 e nel 1992, in cui 25 persone (compreso un bambino di otto anni) furono uccise in presunte operazioni antiterrorismo.

L'anno scorso è stato graziato per motivi umanitari e rilasciato dal carcere di Barbadillo, «ma ciò non ha eliminato la sua responsabilità penale», secondo la Corte costituzionale del Perù.

Appena due mesi fa, disse di essere pronto a ricandidarsi. «Voglio lavorare ancora per tutti i peruviani», era scritto in una sua lettera.

SDA