Kenya Aereo ambulanza si schianta sulle case vicino Nairobi, 6 morti

SDA

7.8.2025 - 18:14

Almeno sei persone sono morte e due sono rimaste gravemente ferite.
Keystone

Almeno sei persone sono morte e due sono rimaste gravemente ferite quando un aereo ambulanza si è schiantato contro alcune case alla periferia di Nairobi, capitale del Kenya, oggi pomeriggio. Lo hanno reso noto le autorità locali.

Keystone-SDA

07.08.2025, 18:14

07.08.2025, 18:47

«Abbiamo perso quattro persone a bordo, incluso il pilota. La casa contro cui si è schiantato l'aereo ha riportato gravi danni e due persone sono morte», ha riferito Henry Wafula, amministratore della contea di Kiambu, dove si è verificato l'incidente.

Wafula ha poi aggiunto che due persone, tra cui un'anziana donna, sono rimaste gravemente ferite e sono state trasportate in ospedale.

