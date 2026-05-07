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sondaggio Nelle elezioni regionali in Germania AfD al 41% in Sassonia-Anhalt

SDA

7.5.2026 - 10:35

Il partito di Alice Weidel e Tino Chrupalla vola nei sondaggi.
Il partito di Alice Weidel e Tino Chrupalla vola nei sondaggi.
Keystone

A quattro mesi dalle elezioni regionali in Sassonia-Anhalt, secondo un sondaggio, l'AfD guadagna consensi e rimane di gran lunga il partito più forte.

Keystone-SDA

07.05.2026, 10:35

07.05.2026, 10:37

Nell'attuale «Sachsen-AnhaltTREND» dell'istituto di sondaggi Infratest dimap, commissionato da «Magdeburger Volksstimme», «Mitteldeutsche Zeitung» e Mitteldeutscher Rundfunk (MDR), il partito guidato da Tino Chrupalla e Alice Weidel si attesta al 41%, ben davanti alla Cdu con il 26%. Rispetto all'ultimo sondaggio Infratest dello scorso settembre, l'AfD ha guadagnato 2 punti percentuali.

In Sassonia-Anhalt il partito è stato classificato nel 2023 dall'Ufficio per la protezione della Costituzione come forza politica di estrema destra.

Dietro alla Cdu (meno 1%), seguono Die Linke (12%) e Spd (7%). I Verdi e il Bsw si attestano entrambi al 4%.

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