Dennis Coyle sorride prima di salire su un aereo all'aeroporto di Kabul. Keystone

L'americano Dennis Coyle è stato rilasciato in Afghanistan dopo oltre un anno in occasione dell'Eid al-Fitr, la festività musulmana che segna la fine del sacro mese islamico del Ramadan. Lo ha annunciato il Dipartimento di Stato americano.

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Coyle era stato arrestato nel gennaio 2025 con l'accusa di aver violato la legge, sebbene le autorità afghane non abbiano mai reso noto pubblicamente quali norme avesse infranto.

Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha espresso soddisfazione per la liberazione di Coyle, che «sta facendo ritorno a casa». Il presidente Donald Trump, ha aggiunto Rubio, «è impegnato a porre fine alle detenzioni ingiuste all'estero. Dennis si unisce agli oltre 100 cittadini americani che sono stati liberati negli ultimi 15 mesi, nel corso del suo secondo mandato».

Rubio, inoltre, ha espresso il suo ringraziamento agli Emirati Arabi Uniti «per il sostegno fornito nel garantire il rilascio di Dennis. Apprezziamo inoltre il continuo supporto e l'opera di intercessione del Qatar a favore dei cittadini americani ingiustamente detenuti in Afghanistan».

Malgrado questo rappresenti «un passo positivo da parte dei talebani, resta ancora molto lavoro da fare. Continuiamo a richiedere l'immediato ritorno di Mahmood Habibi, Paul Overby e di tutti gli altri cittadini americani ingiustamente detenuti. I talebani devono porre fine alla loro pratica della 'diplomazia degli ostaggi'», ha concluso Rubio.

Habibi, un imprenditore afghano-americano che lavorava come collaboratore esterno per una società di telecomunicazioni con sede a Kabul, è scomparso nell'agosto del 2022. Il Dipartimento di Stato ha annunciato una ricompensa di 5 milioni di dollari per qualsiasi informazione sul suo luogo di detenzione.

All'inizio di questo mese il Dipartimento di Stato ha designato l'Afghanistan come «sponsor di detenzioni illegittime» e ha accusato i talebani di rapire persone a scopo di riscatto o per ottenere concessioni politiche.