Gli elicotteri militari hanno ripreso all'alba i loro voli per portare aiuti nelle zone disastrate ed evacuare morti e feriti. Keystone

Sale ad almeno 900 morti e 3'000 feriti il bilancio del terremoto di magnitudo 6.0 che ha colpito ieri l'est dell'Afghanistan. Lo ha riferito Yousaf Hammad, portavoce dell'Autorità nazionale per la gestione dei disastri del paese, citato dal «Guardian».

Keystone-SDA SDA

Le autorità hanno affermato che quasi tutte le vittime sono state registrate nella provincia di Kunar e di prevedere un ulteriore aumento dei morti una volta che le squadre di soccorso avranno raggiunto località più isolate, molte delle quali sono ancora inaccessibili ad oltre 24 ore dal sisma.

È una corsa contro il tempo quella dei soccorritori che oggi hanno continuato a lavorare per trovare possibili sopravvissuti tra le macerie delle case rase al suolo dal terremoto.

«La priorità è aiutare i feriti, pi distribuiremo cibo»

Ehsanullah Ehsan, responsabile dell'Autorità per la gestione dei disastri nella provincia di Kunar, la più colpita, ha dichiarato all'AFP che «le operazioni sono continuate per tutta la notte».

«Grazie alla mobilitazione dei nostri dipendenti e dei residenti dei distretti circostanti la ricerca non si è fermata», ha spiegato, mentre i soccorritori stanno ancora lottando per raggiungere alcuni villaggi rimasti isolati a causa delle frane causate dal terremoto che hanno seppellito le strade che li collegavano al resto del paese.

«La priorità è aiutare i feriti, poi distribuiremo tende e pasti caldi alle persone rimaste senza casa», ha aggiunto Ehsan.

Per quasi 36 ore, decine di residenti dei villaggi di Wadir e Mazar Dara, sulle colline di Kunar, hanno ripulito ciò che restava delle case crollate con pale o a mano per trovare i dispersi.

L'ONU stanzia 4 milioni per l'emergenza

Per tutta la giornata di ieri gli elicotteri militari si sono alternati nel portare aiuti ed evacuare decine di morti e feriti. Oggi all'alba i loro viaggi sono ripresi.

L'Afghanistan, le cui autorità talebane sono riconosciute solo da Mosca, è uno dei paesi più poveri del mondo.

Tutte le agenzie dell'ONU hanno lanciato appelli per le donazioni e sono stati stanziati inizialmente 5 milioni di dollari (4 milioni di franchi) dal Fondo di risposta alle emergenze globali delle Nazioni Unite.

Londra, da parte sua, ha annunciato lo stanziamento di 1 milione di sterline (1,08 milioni di franchi) per aiutare le famiglie colpite.