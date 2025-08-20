  1. Clienti privati
Disastri, Incidenti Scontro tra bus e camion in Afghanistan, sale a 76 il bilancio dei morti

SDA

20.8.2025 - 08:03

Gli incidenti stradali sono frequenti in Afghanistan. (foto d'arhicvio)
Keystone

È salito ad almeno 76 il bilancio delle vittime dell'incidente stradale che ha coinvolto ieri un camion, un autobus e una motocicletta nella provincia di Herat, nell'ovest dell'Afghanistan, ha reso noto il portavoce del governatore provinciale Mohammad Yousuf Saeedi.

Settantasei persone hanno «perso la vita (...) e altre tre (sono) in condizioni critiche», ha affermato Saeedi.

L'autobus trasportava afghani di rientro dall'Iran, in seguito a una massiccia ondata di deportazioni, e si stava dirigendo verso la capitale Kabul, ha riferito un funzionario provinciale all'AFP.

La maggior parte delle vittime era a bordo dell'autobus, oltre a due persone che viaggiavano sul camion e altre due a bordo della moto.

Gli incidenti stradali sono comuni in Afghanistan, in parte a causa delle cattive condizioni stradali dopo decenni di conflitto, della guida pericolosa e della mancanza di normative.

A dicembre, due incidenti d'autobus che avevano coinvolto un'autocisterna e un camion su un'autostrada che attraversa il centro del paese avevano causato la morte di almeno 52 persone.

