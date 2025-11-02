  1. Clienti privati
Vicino a Mazar-e-Shari Sisma di magnitudo 6.3 nel nord dell'Afghanistan

SDA

2.11.2025 - 22:09

Un terremoto avvenuto il 31 agosto scorso nella parte est del Paese aveva provocato 2'200 vittime. (immagine d'archivio)
Un terremoto avvenuto il 31 agosto scorso nella parte est del Paese aveva provocato 2'200 vittime. (immagine d'archivio)
Keystone

Un sisma di magnitudo 6.3 è stato registrato nel nord dell'Afghanistan nella notte tra domenica e lunedì, secondo quanto riportato dall'Istituto geologico statunitense (Usgs).

Keystone-SDA

02.11.2025, 22:09

02.11.2025, 22:19

Il terremoto si è verificato a Kholm, vicino alla città di Mazar-e-Sharif, nella provincia di Balkh, a una profondità di 10 chilometri, ha precisato l'Usgs.

Le scosse sono state avvertite fino alla capitale, Kabul, secondo quanto riferito dai corrispondenti dell'Afp presenti sul posto.

A fine agosto un altro terremoto di magnitudo 6 aveva colpito le province orientali di Kounar, Laghman e Nangarhar. Più di 2'200 persone erano allora rimaste uccise in quello che è stato il sisma più mortale nella storia recente dell'Afghanistan. Il Paese è frequentemente colpito da terremoti, in particolare nella catena montuosa dell'Hindou Kouch, situata vicino alla giunzione tra le placche tettoniche eurasiatica e indiana.

Dal 1900, il nord-est dell'Afghanistan ha registrato dodici terremoti di magnitudo superiore a 7, secondo Brian Baptie, sismologo del British Geological Survey.

I talebani, tornati al potere nel 2021, sono già stati confrontati a diversi terremoti, tra cui quello nella regione di Herat, al confine con l'Iran, nel 2023, in cui più di 1.500 persone persero la vita e oltre 63.000 abitazioni furono distrutte.

