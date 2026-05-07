Il paragone con Gesù ha sollevato critiche anche nel fronte repubblicano. Keystone

Gli stessi elettori di Donald Trump hanno criticato in modo schiacciante i suoi post sui social media in cui si è raffigurato nei panni di Gesù.

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Secondo un nuovo sondaggio condotto da Washington Post, Abc News e Ipsos la retorica religiosa del presidente non piace alla maggior parte degli americani.

In particolare l'80% di chi ha votato per Trump nel 2024 e il 79% dei repubblicani hanno reagito negativamente alla pubblicazione di quei post.

Nel complesso, l'87% degli americani ha avuto una reazione negativa al post del tycoon che si ritraeva nei panni di Gesù. Non solo, il 69% degli americani non ha gradito la preghiera al Pentagono del segretario alla Difesa Pete Hegseth, in cui veniva invocata la «violenza dell'azione».