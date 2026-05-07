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Nuovo sondaggio Agli elettori di Trump non è piaciuto quando si è identificato con Gesù

SDA

7.5.2026 - 09:31

Il paragone con Gesù ha sollevato critiche anche nel fronte repubblicano.
Il paragone con Gesù ha sollevato critiche anche nel fronte repubblicano.
Keystone

Gli stessi elettori di Donald Trump hanno criticato in modo schiacciante i suoi post sui social media in cui si è raffigurato nei panni di Gesù.

Keystone-SDA

07.05.2026, 09:31

07.05.2026, 09:34

Secondo un nuovo sondaggio condotto da Washington Post, Abc News e Ipsos la retorica religiosa del presidente non piace alla maggior parte degli americani.

In particolare l'80% di chi ha votato per Trump nel 2024 e il 79% dei repubblicani hanno reagito negativamente alla pubblicazione di quei post.

Nel complesso, l'87% degli americani ha avuto una reazione negativa al post del tycoon che si ritraeva nei panni di Gesù. Non solo, il 69% degli americani non ha gradito la preghiera al Pentagono del segretario alla Difesa Pete Hegseth, in cui veniva invocata la «violenza dell'azione».

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