Il nuovo leader siriano ricevuto alla Casa Bianca, sarà la prima volta per un capo di Damasco
3.11.2025 - 10:02
Il nuovo leader siriano Ahmad Sharaa, salito al potere quando si è dissolto il regime degli Assad in dicembre, sarà il primo capo di Damasco a essere ricevuto alla Casa Bianca da quando il Paese ha ottenuto l'indipendenza nel 1946.
Lo riferiscono media panarabi e siriani. L'incontro, annunciato nel fine settimana e che è previsto attorno al 10 novembre prossimo, rappresenta una svolta nei rapporti tra Washington e Damasco dopo decenni di isolamento politico e sanzioni economiche.
Secondo le stesse fonti, i colloqui dovrebbero concentrarsi sulla cooperazione nella lotta allo Stato islamico, sul graduale reinserimento della Siria nei circuiti internazionali e su un possibile allentamento delle sanzioni statunitensi.
È possibile, affermano le fonti, che a Washington il presidente USA Donald Trump e il suo omologo siriano annunceranno un non meglio definito accordo tra Damasco e le forze curdo-siriane.