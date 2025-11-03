È possibile che a Washington il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il suo omologo siriano Ahmad Sharaa annunceranno un non meglio definito accordo tra Damasco e le forze curdo-siriane. (Foto archivio) Keystone

Il nuovo leader siriano Ahmad Sharaa, salito al potere quando si è dissolto il regime degli Assad in dicembre, sarà il primo capo di Damasco a essere ricevuto alla Casa Bianca da quando il Paese ha ottenuto l'indipendenza nel 1946.

Keystone-SDA SDA

Lo riferiscono media panarabi e siriani. L'incontro, annunciato nel fine settimana e che è previsto attorno al 10 novembre prossimo, rappresenta una svolta nei rapporti tra Washington e Damasco dopo decenni di isolamento politico e sanzioni economiche.

Secondo le stesse fonti, i colloqui dovrebbero concentrarsi sulla cooperazione nella lotta allo Stato islamico, sul graduale reinserimento della Siria nei circuiti internazionali e su un possibile allentamento delle sanzioni statunitensi.

È possibile, affermano le fonti, che a Washington il presidente USA Donald Trump e il suo omologo siriano annunceranno un non meglio definito accordo tra Damasco e le forze curdo-siriane.