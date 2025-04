Rafael Grossi in Iran con Mohammad Eslami. Keystone

L'Iran e gli Stati Uniti, che hanno avviato i colloqui sul nucleare, hanno «poco tempo» per raggiungere un accordo.

Keystone-SDA SDA

È l'avvertimento lanciato oggi a Teheran dal capo dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea), Rafael Grossi. «Siamo in una fase cruciale di queste importanti negoziazioni (...), sappiamo che abbiamo poco tempo, ecco perché sono qui (...) per facilitare questo processo», ha detto Grossi a diversi organi di stampa statali iraniani.

Grossi ha incontrato questa mattina il suo omologo iraniano, Mohammad Eslami, dell'Organizzazione per l'energia atomica dell'Iran (Aeoi). Non sono stati resi noti dettagli sul loro incontro. Questa visita apre «un capitolo delicato nella diplomazia iraniana», titolava oggi il quotidiano riformista Shargh.

In un'intervista rilasciata al quotidiano Le Monde, pubblicata ieri, Grossi ha dichiarato che l'Iran «non è lontano» dal possedere la bomba atomica. «C'è ancora molta strada da fare prima di arrivarci. Ma dobbiamo ammettere che non siamo lontani», ha aggiunto.