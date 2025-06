Aiea, «mai detto che Iran sta costruendo un arma nucleare»

Il direttore dell'Aiea Rafael Grossi Keystone

«Siamo giunti alla conclusione che non possiamo affermare che al momento in Iran ci sia uno sforzo sistematico per produrre un'arma nucleare». Lo ha detto il direttore dell'Aiea, Rafael Grossi, a Sky News.

Keystone-SDA SDA

Il rapporto dell'Aiea, ampiamente citato da Israele, ha rilevato che l'Iran sta arricchendo il 60% di uranio, l'unico Paese al mondo a farlo. Quindi «c'erano elementi di preoccupazione», ha spiegato Grossi aggiungendo: «Ma dire che stanno costruendo e fabbricando un'arma nucleare, no, non l'abbiamo detto».