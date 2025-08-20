  1. Clienti privati
Trasporto aereo Gli assistenti di volo di Air Canada fermano lo sciopero dopo 3 giorni

SDA

20.8.2025 - 09:01

Circa 10'000 assistenti di volo di Ar Canada avevano incrociato le braccia dopo la mezzanotte di sabato.
Keystone

Gli assistenti di volo di Air Canada hanno annunciato ieri la fine dello sciopero dopo aver raggiunto un accordo provvisorio con la compagnia aerea, che ha assicurato di essere al lavoro per riprendere il servizio per i suoi 130'000 passeggeri giornalieri.

Keystone-SDA

20.08.2025, 09:19

Lo riportano i media americani. Circa 10'000 assistenti di volo hanno incrociato le braccia dopo la mezzanotte di sabato, sostenendo che Air Canada non aveva risposto alle loro richieste di aumento di stipendio e di risarcimento per il lavoro a terra non retribuito, anche durante l'imbarco.

Il sindacato ha poi sfidato due ingiunzioni di rientro al lavoro emesse da un tribunale di regolamentazione, costringendo Air Canada a ritirare i piani per il ripristino parziale del servizio.

Dopo aver ripreso i colloqui lunedì sera, ha però dichiarato di aver raggiunto un accordo fattibile con la compagnia aerea.

Secondo Air Canada, che vola direttamente verso 180 città nazionali e internazionali, lo sciopero ha costretto a cancellazioni che hanno avuto un impatto su 500'000 persone.

Sciopero degli assistenti di volo. Air Canada torna a decollare dopo l'intervento del governo

Sciopero degli assistenti di voloAir Canada torna a decollare dopo l'intervento del governo

