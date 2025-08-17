  1. Clienti privati
Sciopero degli assistenti di volo Air Canada torna a decollare dopo l'intervento del governo

SDA

17.8.2025 - 12:00

Il governo canadese è intervenuto per mettere fine alla protesta.
Keystone

Air Canada afferma che prevede di riprendere i voli questa domenica, dopo che il governo federale è intervenuto e ha ordinato un arbitrato vincolante per porre fine allo sciopero degli assistenti di volo con un giorno di anticipo. Lo riporta l'agenzia Canadian.

Keystone-SDA

17.08.2025, 12:15

La compagnia aerea con sede a Montreal afferma che i primi voli riprenderanno domenica sera, ma che ci vorranno diversi giorni prima che le sue operazioni tornino alla normalità.

Air Canada ha ricevuto l'ordine dal Consiglio per le Relazioni Industriali del Canada di riprendere le operazioni e di far sì che gli assistenti di volo riprendano le loro attività entro le 14 di domenica, ponendo fine allo sciopero e alla serrata dopo meno di 12 ore.

Il Sindacato Canadese dei Dipendenti Pubblici, che rappresenta gli assistenti di volo, ha accusato il ministro del Lavoro Patty Hajdu di aver ceduto alle richieste di Air Canada. Il Sindacato Canadese dei Dipendenti Pubblici, che rappresenta oltre 10'000 assistenti di volo di Air Canada, ha annunciato che i suoi membri si sarebbero recati ai picchetti dopo il mancato accordo con la compagnia aerea, ma Air Canada ha richiamato all'ordine i suoi dipendenti mezz'ora dopo.

