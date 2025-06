Il delegato per l'Aiuto umanitario del Consiglio federale Dominik Stillhart (Immagine d'archivio). Keystone

L'azione di aiuto della Gaza Humanitarian Foundation (GHF) in Medio Oriente non è sufficiente. È l'opinione del delegato per l'Aiuto umanitario del Consiglio federale Dominik Stillhart, intervistato dalla SonntagsZeitung.

La nuova organizzazione è sostenuta da Israele e Stati Uniti e si occupa della distribuzione di aiuti a Gaza, dove la situazione è catastrofica. Stillhart accusa la GHF di gestire solamente due punti di distribuzione, fatto che obbliga i palestinesi a percorrere lunghe distanze.

«La GHF al momento non può garantire l'approvvigionamento degli aiuti», ha sottolineato Stillhart sulle pagine del domenicale. La soluzione, secondo lui, è quella di togliere i blocchi israeliani.

Riguardo agli eventuali legami con la Svizzera della fondazione, che ha una filiale non operativa a Ginevra, la questione è oggetto di analisi, ha precisato il responsabile. Al momento – ha sottolineato – non sono note attività operative nella Confederazione. La GHF non è diretta da uno svizzero e non dispone di un conto bancario in Svizzera, ha aggiunto.