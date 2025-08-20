Ancora una volta molte vittime fra chi cercava aiuti umanitari. (foto d'archivio) Keystone

Almeno 72 palestinesi sono stati uccisi in attacchi israeliani a Gaza dall'alba, tra cui 27 persone che chiedevano aiuti umanitari, secondo Al Jazeera che cita fonti mediche.

Keystone-SDA SDA

In uno degli ultimi attacchi segnalati, le fonti hanno affermato che 12 persone sono state uccise quando le forze israeliane hanno preso di mira il personale addetto alla sicurezza del carico e persone che cercavano di ottenere aiuti umanitari vicino al valico di Zikim, nel nord di Gaza.