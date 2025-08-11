  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Medio Oriente Al Jazeera: «Cinque membri del nostro staff uccisi a Gaza»

SDA

11.8.2025 - 08:11

Secondo la televisione qatariota si è trattato di un attacco deliberato contro i giornalisti. (foto simbolica)
Secondo la televisione qatariota si è trattato di un attacco deliberato contro i giornalisti. (foto simbolica)
Keystone

Cinque membri dello staff di al Jazeera sono stati uccisi a Gaza City, in quello che l'emittente definisce un attacco mirato israeliano contro una tenda che ospitava giornalisti.

Keystone-SDA

11.08.2025, 08:11

11.08.2025, 08:20

«I giornalisti di Al Jazeera Anas al-Sharif e Muhammad Karika sono stati uccisi insieme ai cameraman Ibrahim Zaher e Mohammed Noufal in un attacco mirato israeliano contro una tenda che ospitava giornalisti a Gaza City», afferma la televisione con sede in Qatar sul suo sito. La quinta vittima è Moamen Aliwa, un operatore di ripresa.

L'attacco è avvenuto di fronte all'ospedale Shifa, nel quartiere Rimal di Gaza City. Marwan Bishara, analista politico di al Jazeera, afferma che «l'uccisione dei giornalisti da parte di Israele riflette il fatto che le potenze globali lasciano che il primo ministro Netanyahu agisca impunemente. Giornalisti, medici, bambini, tutti lottano per la propria vita...è la caduta dei principi universali».

Dal canto loro, le forze armate israeliane hanno reso noto di aver eliminato il «giornalista-terrorista» Anas al-Sharif, riporta Ynet. «Il terrorista ha mascherato la sua identità agendo sotto mentite spoglie, ma è stato» invece «a capo di una cellula di Hamas e ha promosso piani di lancio di razzi contro cittadini dello Stato di Israele e delle forze israeliane», si legge in una dichiarazione del portavoce dell'Idf.

«L'Idf aveva già in precedenza rivelato informazioni di intelligence che confermavano la sua affiliazione militare con l'organizzazione terroristica di Hamas. I documenti confermano ancora una volta la sua attività terroristica, che al Jazeera ha tentato di smentire».

I più letti

La principessa Kate perde a sorpresa il trofeo di reale più gradita
Gli agricoltori spruzzano del letame sui campeggiatori abusivi, ecco il video
Uomo trovato mummificato in casa, il fratello non l'ha mai detto. Perché?
Dieci franchi in più per pietanza se si decide di sedersi al tavolo a mangiare
La rendita delle pensioni svizzere sta diventando sempre più bassa

La guerra in Medio Oriente

Medio Oriente. Netanyahu tira dritto: «Non voglio prolungare la guerra, libereremo Gaza da Hamas»

Medio OrienteNetanyahu tira dritto: «Non voglio prolungare la guerra, libereremo Gaza da Hamas»

Medio Oriente. Netanyahu: «L'obiettivo non è occupare Gaza, ma liberarla»

Medio OrienteNetanyahu: «L'obiettivo non è occupare Gaza, ma liberarla»

Israele. Smotrich: «Perso fiducia che Netanyahu riesca a vincere»

IsraeleSmotrich: «Perso fiducia che Netanyahu riesca a vincere»

Altre notizie

Guerra. Riunione d'emergenza all'UE prima del vertice tra Trump e Putin

GuerraRiunione d'emergenza all'UE prima del vertice tra Trump e Putin

USA. Il chatbot di Truth contraddice Trump: «Il voto del 2020 non è stato rubato»

USAIl chatbot di Truth contraddice Trump: «Il voto del 2020 non è stato rubato»

Medio Oriente. L'Australia riconoscerà lo Stato palestinese a settembre

Medio OrienteL'Australia riconoscerà lo Stato palestinese a settembre