I negoziati per porre fine alla guerra inizieranno con l'inizio del cessate il fuoco (foto d'archivio) Keystone

Una fonte di Hamas ha reso noto ad Al Jazeera che il movimento ha accettato la nuova proposta per un cessate il fuoco a Gaza presentata dai mediatori: «Abbiamo informato i mediatori del nostro accordo sulla proposta presentata ieri».

Keystone-SDA SDA

La proposta di cessate il fuoco include il rilascio di 10 ostaggi israeliani in vita e di 18 deceduti, la consegna di aiuti a Gaza attraverso organizzazioni umanitarie, la Mezzaluna Rossa e le Nazioni Unite, e un cessate il fuoco di 60 giorni. I negoziati per porre fine alla guerra inizieranno con l'inizio del cessate il fuoco.