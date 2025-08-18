Medio OrienteAl Jazeera: «Hamas accetta la nuova proposta sul cessate il fuoco»
SDA
18.8.2025 - 17:37
Una fonte di Hamas ha reso noto ad Al Jazeera che il movimento ha accettato la nuova proposta per un cessate il fuoco a Gaza presentata dai mediatori: «Abbiamo informato i mediatori del nostro accordo sulla proposta presentata ieri».
La proposta di cessate il fuoco include il rilascio di 10 ostaggi israeliani in vita e di 18 deceduti, la consegna di aiuti a Gaza attraverso organizzazioni umanitarie, la Mezzaluna Rossa e le Nazioni Unite, e un cessate il fuoco di 60 giorni. I negoziati per porre fine alla guerra inizieranno con l'inizio del cessate il fuoco.