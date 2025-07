Al via gli scavi per dare degna sepoltura ai quasi 800 neonati morti trovati a Tuam

Il destino di quasi 800 bambini e neonati ha sconvolto l'Irlanda. Andrew Downes/Odait via PA Media/dpa

Per decenni sono rimasti senza nome sotto terra. Ora i 796 bambini della casa di Tuam in Irlanda riceveranno finalmente certezze, nomi e una degna sepoltura.

Non hai tempo? blue News riassume per te Sono iniziati gli scavi a Tuam, in Irlanda, per recuperare e identificare i resti di 796 bambini di una ex casa cattolica per madri non sposate.

Le indagini fanno seguito alle informazioni fornite dalla storica Catherine Corless, che nel 2014 ha richiamato l'attenzione sugli abusi commessi a St Mary, innescando un'indagine a livello nazionale.

L'obiettivo della campagna pluriennale è dare ai bambini una sepoltura dignitosa e fare luce su un capitolo oscuro della storia sociale irlandese, in cui circa 9'000 bambini sono morti in situazioni simili. Mostra di più

Nei prossimi due anni, gli scavi sul sito di un'ex casa cattolica per madri non sposate in Irlanda faranno luce sul destino di 796 neonati e bambini. La ricerca, iniziata oggi, lunedì, è stata avviata dopo che i resti di numerosi neonati sono stati scoperti durante gli scavi di prova in un serbatoio fognario sotterraneo in disuso nel sito della città di Tuam.

Gli scavi, a cui partecipano specialisti provenienti da Colombia, Spagna, Stati Uniti, Canada e Regno Unito, sono stati avviati dalla storica Catherine Corless.

Nel 2014 aveva già presentato le prove che un totale di 796 bambini erano morti nella casa materna cattolica «St Mary's» di Tuam tra il 1925 e la sua chiusura nel 1961. I loro certificati di morte riportavano numerose cause di decesso, dalla tubercolosi alle convulsioni, dal morbillo alla pertosse.

Le scoperte di Corless hanno dato il via a un'inchiesta statale durata sei anni sulle case cattoliche per madri non sposate in Irlanda. Secondo gli investigatori, 18 case di accoglienza di questo tipo in tutto il Paese hanno ospitato un totale di 56'000 donne non sposate e 57'000 bambini per un periodo di 76 anni.

Circa 9'000 bambini sono morti in queste case.

Gli investigatori prelevano campioni di DNA

Gli scavi iniziati a Tuam hanno lo scopo di recuperare i resti, esaminarli, identificarli, se possibile, e successivamente seppellirli in un contesto dignitoso. Gli investigatori stanno attualmente raccogliendo campioni di DNA dai parenti in vita.

Le case gestite da suore cattoliche e sostenute dallo Stato per madri nubili abbandonate dalle loro famiglie sono un capitolo oscuro nella storia del Paese, a lungo strettamente cattolico e conservatore.

«Questi bambini sono stati privati di tutti i diritti umani mentre erano in vita, proprio come le loro madri», ha dichiarato ai giornalisti Anna Corrigan, i cui due fratelli potrebbero essere sepolti nel sito di Tuam. «E poi, dopo la loro morte, è stata negata loro qualsiasi dignità o rispetto».

Corless, che ha avviato gli scavi, spera in una conclusione dignitosa. «È stata una lotta in salita. Quando ho iniziato, nessuno mi ascoltava. Ho implorato: "Tirate fuori questi bambini dal sistema fognario e date loro la degna sepoltura cristiana che è stata loro negata"», ha detto all'agenzia di stampa «AFP» a maggio. «Ora finalmente rimedieremo ai torti subiti».