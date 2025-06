Al via il secondo round di negoziati, l'obiettivo è «estendere la tregua sui dazi»

Le due delegazioni sono arrivate a Londra. sda

Stati Uniti e Cina provano a deporre l'ascia di guerra sui dazi e a sbloccare lo stallo commerciale che sta indebolendo il dollaro, frenando l'export cinese e lasciando i mercati con il fiato sospeso, con quelli asiatici in rialzo, Wall Street incerta e l'Europa in calo.

Dopo le accuse reciproche di aver violato la tregua sulle tariffe e la telefonata distensiva tra i presidenti Donald Trump e Xi Jinping, è stata scelta Londra - dopo Ginevra - per il secondo round di colloqui tra le due super potenze.

Nella capitale britannica sono arrivati i pezzi da novanta delle rispettive amministrazioni alla guida di delegazioni di alto livello: il segretario al Tesoro Scott Bessent, il segretario del commercio Howard Lutnick, il rappresentante del commercio Jamieson Greer e il vicepremier cinese He Lifeng.

Le aspettative delle parti

Washington si aspetta uno scambio breve ma intenso e, soprattutto, che produca risultati concreti immediati. Ma stando a quanto trapela sui media britannici l'incontro, ospitato nell'antica residenza nobiliare di Lancaster House - non lontana da Buckingham Palace - potrebbe andare avanti per due giorni.

«Mi aspetto un colloquio breve con una forte stretta di mano», ha dichiarato Kevin Hassett, il direttore del Consiglio economico nazionale degli Stati Uniti. Mentre la speranza di Pechino è che i rappresentanti americani siano «sinceri».

Come si comporteranno gli americani?

La posizione del Dragone, si legge nell'analisi di un economista sul «Global Times», «è coerente»: mantenere la cooperazione e risolvere le divergenze attraverso i principi di uguaglianza, rispetto e reciproco vantaggio, il che riflette lo spirito degli accordi di Ginevra di inizio maggio.

«Ci auguriamo che i colloqui di Londra aderiscano a questi principi e raggiungano ulteriori risultati sostanziali. Tuttavia, è difficile prevedere risultati specifici in questa fase, poiché molto dipenderà dalla sincerità della parte americana e dalla sua volontà di intraprendere azioni concrete», ha osservato l'esperto.

Le priorità di Washington sono due: ottenere la ripresa del flusso di minerali rari il prima possibile, come promesso da Xi nella telefonata con Trump, e l'allentamento di «qualsiasi controllo sulle esportazioni dagli USA», ha spiegato Hassett. In cambio, il tycoon ha dato mandato a Bessent di trattare per un possibile alleggerimento delle recenti restrizioni sulla vendita di tecnologie e altri prodotti alla Cina.

Un crocevia fondamentale

Tra i bene colpiti dai limiti, mai annunciati pubblicamente dall'amministrazione americana, ci sono motori a reazione e componenti correlati di cui la Cina ha bisogno per produrre i propri aerei commerciali, software richiesti dalle aziende cinesi per produrre chip ed etano, un componente del gas naturale importante nella produzione di materie plastiche. Ma Pechino intende fare pressioni anche sui visti per gli studenti cinesi, sulle restrizioni sui microchip e sui limiti alla vendita negli Stati Uniti di tecnologia.

L'esito delle discussioni sarà fondamentale per i mercati globali e si svolgono in un momento cruciale per le economie di entrambi i paesi. La Cina resta alle prese con una frenata dell'export e con la deflazione per il quarto mese di fila, mentre l'incertezza commerciale agita le aziende e i consumatori americani, spingendo gli investitori a rivalutare lo status di bene rifugio del dollaro.