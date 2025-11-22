  1. Clienti privati
Sudafrica Al via il G20, attesa per il vertice degli europei sull'Ucraina

SDA

22.11.2025 - 10:38

Il presidente del Sudafrica Cyril Ramaphosa con la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen
Keystone
Keystone

Prendono il via i lavori del G20 a Johannesburg, ai margini del quale in giornata è atteso un vertice fra i leader europei con al centro la proposta di pace per l'Ucraina avanzata dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

Keystone-SDA

22.11.2025, 10:56

22.11.2025, 10:56

L'intervento del presidente sudafricano Cyril Ramaphosa, da programma (iniziato con circa mezz'ora di ritardo), introduce la sessione di apertura del G20, seguita dalla prima sessione di lavoro, dedicata alla crescita economica inclusiva e sostenibile. Al Nasrec Expo Centre, dopo il pranzo di lavoro e la consueta foto di famiglia, la seconda sessione è prevista per le 14 (ora svizzera) e sarà focalizzata al contributo del G20 alla riduzione del rischio da disastri naturali, al cambiamento climatico, alla transizione energetica e alla sicurezza alimentare.

Alle 17.15, secondo il programma, si terrà il ricevimento dei leader, offerto dal presidente del Sudafrica.

