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Animali Al via un altro tentativo di salvataggio di «Timmy», la megattera bloccata nel Baltico tedesco

SDA

28.4.2026 - 10:38

Il salvataggio della balena entra nella sua fase decisiva
Il salvataggio della balena entra nella sua fase decisiva
Keystone

Il tentativo di salvataggio di una megattera arenatasi nel Mar Baltico può entrare nella sua fase decisiva.

Keystone-SDA

28.04.2026, 10:38

28.04.2026, 10:46

I veterinari dell'iniziativa privata ritengono che l'animale, bloccato da quattro settimane in una baia poco profonda dell'isola tedesca di Poel, nel golfo di Meclemburgo al largo di Wismar, sia idonea al trasporto, come ha dichiarato il ministro dell'Ambiente Till Backhaus (Spd) a Kirchdorf auf Poel.

Il governo regionale ha inoltre dato il via libera all'utilizzo di cinghie per guidare la balena, del peso di circa dodici tonnellate, attraverso un canale scavato fino alla chiatta da trasporto riempita d'acqua.

Il mammifero marino, lungo circa dodici metri, è bloccato nella baia dal 31 marzo. Già in precedenza l'animale si era arenato più volte in acque poco profonde vicino alla costa, riuscendo però nel frattempo a liberarsi nuotando.

I veterinari dell'iniziativa hanno spiegato questa mattina che le condizioni di salute della balena sono buone, ha affermato Backhaus.

La respirazione è profonda e silenziosa.

La balena dovrebbe intraprendere il suo viaggio verso il Mare del Nord a bordo di una chiatta.

L'animale dovrebbe essere guidato in avanti attraverso un canale appositamente creato in acque poco profonde verso la cosiddetta chiatta.

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