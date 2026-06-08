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Cina - Corea del Nord Al via il summit tra Xi e Kim a Pyongyang

SDA

8.6.2026 - 11:52

Xi è stato accolto con tutti gli onori del caso. (foto d'archivio)
Xi è stato accolto con tutti gli onori del caso. (foto d'archivio)
Keystone

È iniziato il summit tra il presidente cinese Xi Jinping e il suo omologo nordcoreano Kim Jong-un a Pyongyang. Lo riferiscono i media cinesi citati da Yonhap.

Keystone-SDA

08.06.2026, 11:52

08.06.2026, 13:33

Come riporta il Global Times, Xi e sua moglie Peng Lyuan sono stati accolti all'aeroporto da Kim insieme alla consorte Ri Sol-ju. Dopo che Xi è sceso dalla scaletta dell'aereo, Kim gli ha stretto calorosamente la mano.

La Corea del Nord ha organizzato una grande cerimonia di benvenuto per Xi nella piazza Kim Il-sung a Pyongyang, con i 21 colpi di cannone di saluto e la banda militare che ha suonato gli inni nazionali dei due Paesi.

Presenti anche bambini e adolescenti con in mano bandiere, fiori e palloncini. I due leader sono saliti insieme sulla tribuna d'onore e hanno assistito alla parata militare.

Si tratta della prima visita ufficiale su suolo nordcoreano di Xi dal 2019. Il presidente cinese resterà nello Stato eremita per due giorni.

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