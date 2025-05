Distruzioni a Mariupol in una foto del dicembre 2022 Keystone

Il Consiglio d'Europa può avviare le procedure legali per istituire il tribunale speciale incaricato di processare i responsabili dell'aggressione contro l'Ucraina.

Keystone-SDA SDA

I ministri degli Esteri dei Paesi membri, riuniti a Lussemburgo, hanno approvato formalmente la sua creazione dopo il sostegno politico necessario già espresso il 9 maggio da oltre 38 Paesi e dall'Ue.

Il «fermo sostegno» a Kiev, già concretizzatosi con il registro per i danni di guerra – che secondo fonti interne potrebbe presto includere anche le violazioni contro i minori – si rafforza con l'auspicio di un'intesa per la nascita di una «commissione per le richieste di risarcimento, possibilmente sotto l'egida del Consiglio d'Europa», hanno evidenziato i ministri, riaffermando inoltre la volontà di garantire il ritorno dei bambini ucraini deportati o trasferiti con la forza in Russia.

A Strasburgo si stima che la procedura per istituire il tribunale possa concludersi «in tempi brevi, sicuramente entro la fine dell'anno». In seguito, gli Stati membri dovranno ratificare i testi giuridici attraverso le rispettive procedure nazionali.