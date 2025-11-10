  1. Clienti privati
Conferenza per il clima Al via la Cop30 a Belém, due settimane decisive per il clima

SDA

10.11.2025 - 13:43

Al via a Belém, nell'Amazzonia brasiliana, la Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Cop 30).
Keystone

Al via da oggi i lavori della Cop30 a Belém, in Brasile, la prima a tenersi in Amazzonia, con due settimane di discussioni decisive per l'azione globale contro i cambiamenti climatici.

Keystone-SDA

10.11.2025, 13:55

All'incontro sono attese circa 50mila persone, tra diplomatici, leader, attivisti, scienziati e imprenditori.

A dare il calcio d'inizio è stato il vertice dei leader, con indicazioni sulle priorità, tra queste: accelerare la transizione energetica, accrescere i finanziamenti per la lotta ai cambiamenti climatici e proteggere le foreste tropicali. Le discussioni dei prossimi giorni tenteranno di fissare piani concreti, con obiettivi, scadenze e risorse definiti.

Ma le sfide sono molte. Basti pensare che ad oggi solo un centinaio di Paesi - circa la metà dei partecipanti - ha presentato i suoi nuovi obiettivi climatici.

