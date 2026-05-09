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Inizia il dopo Orban Al via la sessione inaugurale del nuovo Parlamento in Ungheria

SDA

9.5.2026 - 10:14

Il nuovo capo del governo ungherese, Peter Magyar.
Il nuovo capo del governo ungherese, Peter Magyar.
Keystone

Incomincia stamattina la sessione inaugurale dell'Assemblea nazionale (Parlamento) ungherese, eletta il 12 aprile, che mette fine al potere di 16 anni del premier Viktor Orban.

Keystone-SDA

09.05.2026, 10:14

09.05.2026, 10:20

Prestano giuramento 199 deputati eletti, fra cui 141 del partito Tisza (Onore e libertà) di Peter Magyar, tutti novizi nella politica.

Una maggioranza costituzionale, con la quale il leader del partito, Peter Magyar intende avviare non un semplice cambio di governo, ma un cambio di regime.

Il nuovo primo ministro, Peter Magyar si insedierà nel primo pomeriggio: un voto in aula prima e poi il giuramento, con una procedura accelerata e insolita.

Un'altra votazione invece sancirà cambiamenti nella struttura del governo, con 16 ministeri invece dei 7 del governo Orban. Viene quindi nuovamente istituito il ministero della sanità, ma anche istruzione pubblica, ambiente e la cultura, che errano assenti nel governo uscente.

Magyar ha già scelto e annunciato tutti i 16 ministri, tutti esperti nuovi alla politica, di un governo tecnico.

Con il giuramento che Magyar presterà sulla piazza Kossuth nella capitale ungherese, davanti al Parlamento, inizierà una festa popolare, che prevede concerto e un discorso del nuovo premier.

L'analisi in 7 punti. Dopo 16 anni Orbán non è stato rieletto: un'opportunità per l'UE, l'Ucraina e la pace?

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