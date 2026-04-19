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Le ottave in 5 anni Al via le elezioni in Bulgaria, favorito il centrosinistra

SDA

19.4.2026 - 08:21

Favorito è Rumen Radev.
Favorito è Rumen Radev.
Keystone

Sono iniziate in Bulgaria le votazioni per le ottave elezioni in cinque anni, con il gruppo dell'ex presidente Rumen Radev che dovrebbe vincere grazie alla promessa di combattere la corruzione.

Keystone-SDA

19.04.2026, 08:21

19.04.2026, 08:41

Elezioni. La Bulgaria al voto, fra disperazione e le promesse dell'ex presidente Radev

ElezioniLa Bulgaria al voto, fra disperazione e le promesse dell'ex presidente Radev

I seggi elettorali nel paese balcanico hanno aperto alle 7 ora locale (le 6 in Svizzera) e chiuderanno alle 17 (16).

Il paese più povero dell'Ue è impantanato in una crisi politica dal 2021, quando grandi manifestazioni anticorruzione hanno rovesciato il governo conservatore del leader di lunga data Boyko Borissov.

Rumen Radev, ex generale dell'aeronautica che ha sostenuto il riavvicinamento con la Russia e criticato l'invio di aiuti militari all'Ucraina, è stato presidente per nove anni nella nazione balcanica. Si è dimesso a gennaio per guidare il neonato gruppo di centrosinistra Bulgaria Progressista, con i sondaggi pre-elettorali che suggerivano che il blocco avrebbe potuto ottenere il 35% dei voti.

Radev ha affermato di voler liberare il paese dal suo «modello di governo oligarchico» e ha sostenuto le proteste anticorruzione di fine 2025 che hanno fatto cadere il governo appoggiato dai conservatori.

Il partito filo-europeo Gerb di Borissov, che ha guidato il precedente governo, si appresta ad arrivare secondo, secondo i sondaggi, con circa il 20% dei consensi, davanti al partito liberale Pp-Db.

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