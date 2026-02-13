  1. Clienti privati
Sicurezza Al via prima giornata Conferenza a Monaco, apre Merz

SDA

13.2.2026 - 12:15

Anche Marco Rubio è arrivato a Monaco.
Keystone

Il cancelliere tedesco Friedrich Merz e il presidente francese Emmanuel Macron interverranno oggi nel primo giorno della Conferenza sulla sicurezza di Monaco, caratterizzata dalle tensioni tra Europa e Stati Uniti.

Keystone-SDA

13.02.2026, 12:15

13.02.2026, 13:00

In cima all'agenda l'Ucraina e il rafforzamento delle difese europee in ambito Nato, oltre alle crisi in Medio Oriente e l'Iran.

Secondo l'agenda, Merz aprirà la conferenza alle 13:45, mentre il presidente francese chiuderà il programma di oggi con un discorso alle 19.

Previsti per oggi interventi dell'Alto rappresentante per la politica estera dell'Ue Kaja Kallas, del presidente del Comitato militare Nato Giuseppe Cavo Dragone, del presidente finlandese Alexander Stubb e della ministra degli Esteri britannica Yvette Cooper, oltre a quelli del direttore dell'Aiea Rafael Mariano Grossi, del figlio dello Scià Reza Pahlavi e della presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola.

Previsti per domani gli interventi del Segretario di Stato americano Marco Rubio, arrivato oggi a Monaco, del presidente ucraino Volodymyr Zelensky appena atterrato nella capitale bavarese, del premier britannico Keir Starmer, del ministro degli Esteri cinese Wang Yi e della presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen.

Sono oltre 60 capi di Stato e di governo e circa 100 ministri degli Esteri e della Difesa attesi in una Monaco blindata, con circa 5.000 poliziotti schierati per l'evento, unità cinofile e cecchini sui tetti.

