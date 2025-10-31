Il premier canadese Mark Carney al vertice dell'Apec. Keystone

Il presidente cinese Xi Jinping e il primo ministro canadese Mark Carney hanno avviato il primo colloquio formale tra i due Paesi dal 2017, in occasione del vertice della Cooperazione Economica Asia-Pacifico (Apec) in svolgimento in Corea del Sud.

Keystone-SDA SDA

Lo riportano i media statali cinesi. Le relazioni tra Pechino e Ottawa restano tra le più tese tra quelle di qualsiasi nazione occidentale, ma entrambi i Paesi condividono una sfida comune: quella derivante dall'offensiva commerciale lanciata dal presidente statunitense Donald Trump, che con i suoi dazi e barriere tariffarie ha colpito duramente sia la Cina sia il Canada.