Relazioni internazionali Al via il primo incontro ufficiale tra Cina e Canada dal 2017

SDA

31.10.2025 - 09:30

Il premier canadese Mark Carney al vertice dell'Apec.
Il premier canadese Mark Carney al vertice dell'Apec.
Keystone

Il presidente cinese Xi Jinping e il primo ministro canadese Mark Carney hanno avviato il primo colloquio formale tra i due Paesi dal 2017, in occasione del vertice della Cooperazione Economica Asia-Pacifico (Apec) in svolgimento in Corea del Sud.

Keystone-SDA

31.10.2025, 09:30

31.10.2025, 09:36

Lo riportano i media statali cinesi. Le relazioni tra Pechino e Ottawa restano tra le più tese tra quelle di qualsiasi nazione occidentale, ma entrambi i Paesi condividono una sfida comune: quella derivante dall'offensiva commerciale lanciata dal presidente statunitense Donald Trump, che con i suoi dazi e barriere tariffarie ha colpito duramente sia la Cina sia il Canada.

