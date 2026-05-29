Francesca Albanese oggi a Roma, ospite al Senato della Repubblica. Keystone

«La situazione a Gaza è destinata a peggiorare, anche se smettono di bombardare, anche se smettono di uccidere quotidianamente, come fanno. Certo, non muoiono più a centinaia ogni giorno, ma muoiono a decine a settimana». Lo ha detto oggi a Roma Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi.

Keystone-SDA SDA

Le condizioni nella Striscia, ha aggiunto, «sono insostenibili. L'area agricola, cioè la capacità di sopravvivere di Gaza, se Israele sparisse e li rinchiudesse come faceva prima dell'ottobre del 2023, è ridotta all'1,5%. Non c'è possibilità di sopravvivere senza un intervento massiccio dall'esterno».

«La Corte di giustizia internazionale ha dichiarato che l'occupazione è illegale. Israele deve ritirare le truppe da Gaza, da Cisgiordania a Gerusalemme Est, deve smantellare le colonie e smettere di sfruttare le risorse palestinesi» ha commentato la relatrice.

In Europa, ha aggiunto, «tante volte si è negato il genocidio perché apparentemente non c'è ancora una pronuncia della Corte di Giustizia internazionale» ma, ha aggiunto, «io voglio ricordare che quando la Corte si pronuncia, comunque non c'è adempimento alle norme internazionali». Perché «adempiere alla decisione della Corte di Giustizia che dichiara l'occupazione illegale significa smettere di commerciare con Israele (non solo con le colonie), smettere di armare e di ricevere beni e servizi di provenienza israeliana. E' questo che lo Stato italiano deve fare, e non per antipatia nei confronti di Israele, ma perché Israele come Stato della comunità internazionale si deve conformare al diritto internazionale».