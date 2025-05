Il premier albanese uscente Edi Rama. Keystone

Sono 3,7 milioni gli albanesi chiamati domani alle urne per scegliere a chi affidare la guida del Paese nei prossimi quattro anni.

Keystone-SDA SDA

La sfida per il nuovo parlamento, composto da 140 seggi, sarà tra i socialisti del premier Edi Rama, al suo terzo mandato consecutivo, e l'opposizione di centrodestra guidata dal partito democratico dell'ex capo di Stato e due volte premier, Sali Berisha. In gara ci sono anche altri otto partiti e tre coalizioni.

Per la prima volta alle elezioni di domani potranno partecipare anche i migranti albanesi. Sono circa 1,8 milioni gli aventi diritto al voto che vivono all'estero. Circa 246 mila si sono iscritti, ottenendo le schede tramite posta. Solo poco più di 180 mila hanno già votato. Il loro voto sarà calcolato al collegio elettorale al quale risultavano iscritti in Albania.

Il sistema di voto è un complicato proporzionale regionale, a liste parzialmente chiuse. Il Paese è diviso in 12 collegi, mentre sono 5225 i seggi elettorali allestiti. Oltre a numerosi osservatori locali, in campo scenderanno circa 300 inviati di breve termine di Odihr, l'ufficio dell'Osce (Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa).

La missione di Odihr è guidata dall'ambasciatore italiano Lamberto Zannier, affiancato da un team di 12 esperti e altri 26 osservatori a lungo termine, giunti da oltre un mese in Albania. All'indomani del voto è atteso il loro primo rapporto di valutazione.