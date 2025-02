«Alcuni di voi non sopravviveranno a questi quattro anni di Trump»

Il comico Charlemagne tha God se la prende con i democratici al «Daily Show». YouTube/The Daily Show

Il comico Charlemagne tha God se la prende con i Democratici e i loro sostenitori al «Daily Show», che preferiscono offendere i rapper piuttosto che ricordare le loro stesse parole quando si tratta di Trump.

Philipp Dahm

Hai fretta? blue News riassume per te Il comico Charlamagne tha God critica duramente i Democratici, che già si danno pacche sulle spalle per il pacifico passaggio di potere e in alcuni casi vogliono collaborare con Donald Trump.

Il partito ha dimenticato l'immagine del tycoon che è stata dipinta durante la campagna elettorale, anche se è vero.

Charlemagne invita i democratici a trattare i repubblicani nello stesso modo in cui hanno fatto il contrario. Mostra di più

«Alcuni di voi non sopravviveranno a questi quattro anni», dice Charlamagne tha God al «Daily Show», riferendosi all'insediamento di Donald Trump, «perché siete riusciti a malapena a gestire i primi quattro giorni. La gente sta perdendo la testa e spara ai bersagli sbagliati».

Il comico allude alle critiche rivolte ai rapper Snoop Dogg e Nelly, che si sono esibiti alla festa di insediamento del nuovo presidente. «Tutti parlano di Snoop e Nelly: sapevo che Trump avrebbe catapultato l'America nel passato, ma non pensavo che sarebbe stato il 2003», scherza Charlemagne.

I rapper della vecchia scuola Snoop Dogg e Nelly non hanno fatto nulla di male - tranne ispirare il nuovo look di Mark Zuckerberg, dice Charlemagne tha God. YouTube/The Daily Show

Il co-conduttore del «Daily Show» ammette che lo stesso Snoop Dogg, che si è autodefinito un fattone, ha ostracizzato i musicisti che hanno suonato al primo insediamento di Trump nel 2017.

Ma «pensate che Snoop si ricordi del 2017? Snoop ha bruciato più alberi degli incendi di Los Angeles!».

Tuttavia, Charlemagne ritiene che si dovrebbe essere infastiditi dalle persone che improvvisamente sono in buoni rapporti con Trump. Invece dei rapper, però, la gente dovrebbe concentrarsi sui Democratici, «che chiamano Trump il nuovo Adolf Hitler per quattro anni e poi fanno una cosa del genere».

«Non festeggio gli stupratori»

Segue una clip con riassunto: Joe e Jill Biden accolgono Donald e Melania Trump per il tradizionale tè alla Casa Bianca. «Benvenuti a casa», dice addirittura il democratico al suo successore. Al servizio funebre per il defunto ex presidente Jimmy Carter, Trump fa ridere Barack Obama.

Trump dice a Barack Obama qualcosa di divertente: "Quindi Hitler conosce qualche barzelletta?". YouTube/The Daily Show

«Mi dispiace», commenta il comico, «se ci dici che qualcuno è Hitler, devi comportarti come se lo fosse». Quando Barack è tornato a casa, Michelle ha detto: «Quindi Hitler conosce qualche barzelletta?».

Il «Daily Show» mostra un video che Alexandria Ocasio-Cortez (AOC) ha girato con il suo Hardy. In esso, la 35enne parla dell'eccitazione con cui i giornalisti le chiedono continuamente se verrà all'insediamento. «Voglio essere chiara», dice la 35enne: «Non festeggio gli stupratori. Quindi non andrò all'insediamento».

«Proprio tu? Questa è la spina dorsale»

"Proprio tu?", chiede Charlemagne tha God. «Questa è spina dorsale. Sono principi. Mi mancherà AOC quando sarà deportata in Nicaragua».

Poi il conduttore si fa serio: sì, pensa che i democratici non sarebbero dovuti andare alla cerimonia d'investitura di Trump. «E forse pensa: cosa c'è di male nell'essere civili con il proprio avversario? Queste sono solo norme politiche».

«E tu? Questa è spina dorsale»: il messaggio video di AOC è chiaro. YouTube/The Daily Show

La risposta la dà lo stesso 46enne: «La politica non è più normale da quando Trump è sceso da quella brutta scala mobile, e otto anni dopo sembra che i repubblicani siano gli unici ad averlo capito».

Trump ha mentito per anni sul fatto che le elezioni del 2020 fossero truccate e sta persino guadagnando sostenitori fingendo che la bugia sia vera.

«Allo stesso tempo, i Democratici hanno detto la verità che Trump è una minaccia per la democrazia, ma ora che le elezioni sono finite, vivono come se non fosse vero».

Segue una clip in cui vari senatori e governatori democratici affermano di voler collaborare con Trump.

«Campi di concentramento per immigrati con energia solare»

«Collaborazione? Sul serio? Lo avete chiamato Hitler, ma ora Hitler ha delle buone idee?», chiede il comico. «È la stessa cosa che ha detto Kanye [West], e non gli permettiamo nemmeno più di fare le scarpe da ginnastica».

Non gli sono chiari nemmeno i settori in cui i Democratici vogliono collaborare: «Volete assicurarvi che i campi di concentramento per gli immigrati funzionino a energia solare?».

Il presentatore vuole fare un punto: «Donald Trump ha vinto per poco più di due milioni di voti e i democratici si comportano come se fosse inarrestabile. Ricordate come si sono comportati i repubblicani quando Biden ha vinto per sette milioni di voti?».

La clip dal minuto 4:26 in poi aiuta a far capire il punto: in quel momento funzionavano i discorsi di fatica, l'ostruzionismo. «Il nostro obiettivo è fermare al 100% questa nuova amministrazione», ha dichiarato Mitch McConnell all'epoca.

E il collega di partito John Barrasso ha aggiunto: «Vogliamo che Joe Biden sia presidente solo per metà mandato».

Marjorie Taylor Greene ha annunciato che avrebbe avviato una procedura di impeachment contro Boden il primo giorno.

Trattate i repubblicani come hanno trattato voi

«Volevano fare l'impeachment a Biden il primo giorno - perché è stato eletto», ha riassunto Charlemagne. «Ma mi piace l'energia: non si sono preoccupati di alienarsi i Democratici. Hanno detto: 'F**** i democratici', hanno agitato la loro base, e ha funzionato».

Oggi, invece, i Democratici si stanno già dando pacche sulle spalle per il pacifico passaggio di potere, Charlemagne è seccato.

«Non ho problemi a perdere le elezioni, ma non perdete la Costituzione. Democratici, vi prego: per una volta, trattate i repubblicani come loro hanno trattato voi. E trattate Trump come se credeste a tutto quello che avete detto su di lui».

«Laser spaziale focalizzato»: così Charlemagne chiama Marjorie Taylor Greene, perché una volta ha parlato di «laser spaziale ebraico». YouTube/The Daily Show

I primi giorni della nuova amministrazione hanno già mostrato dove sta andando il viaggio - e i Democratici devono darsi una regolata: «Se sei su un treno che sta precipitando verso un precipizio, la gente non vuole che tu dica: 'Aggiusterò il wifi con il conduttore'. Vogliono che tu fermi quel dannato treno».

E: «Non perdo tempo ad arrabbiarmi con Snoop Dogg. Sono arrabbiato con i Democratici che si comportano come se fossero troppo fatti per ricordare qualcosa di quello che hanno detto in campagna elettorale. È meglio che i Democratici si concentrino. Alle elezioni di midterm mancano solo 21 mesi».