Il rivestimento esterno del sito nucleare di Cernobyl ha subito «danni gravi in un attacco con droni avvenuto lo scorso febbraio», per cui ha «perso le proprie funzioni di sicurezza principali ed ha bisogno di «riparazione tempestiva e completa»: è quanto reso noto dall'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea).

La zona di Chernobyl (immagine d'archivio). sda

Keystone-SDA SDA

Il «nuovo involucro sicuro» (Nss) era stato costruito per evitare perdite radioattive dal reattore distrutto nell'incidente nucleare del 1986.

Un team dell'Aiea ha verificato che, nell'attacco di febbraio scorso, la struttura ha «perso la capacità di confinamento», senza però riscontrare «danni permanenti».

«Sono stati compiuti interventi temporanei limitati sul tetto, ma resta essenziale un restauro tempestivo e completo per prevenire ulteriori deterioramenti e garantire la sicurezza nucleare a lungo termine,» ha dichiarato il direttore generale Rafael Mariano Grossi.