Allarme in Spagna per roghi fuori controllo nel nordovest

SDA

17.8.2025 - 10:32

Incendi continuano a scoppiare in Spagna, dove prosegue anche il caldo torrido.
Incendi continuano a scoppiare in Spagna, dove prosegue anche il caldo torrido.
Keystone

Non dà tregua l'ondata di incendi senza precedenti che ha finora devastato 115'000 ettari di superficie boschiva nella Spagna nord-occidentale, principalmente in Galizia, Castiglia e Leon ed Estremadura.

Keystone-SDA

17.08.2025, 10:32

17.08.2025, 10:45

In totale sono 39 i roghi attivi, che sferzano in gran parte le province di Ourense, Zamora, Leon e Caceres, e hanno provocato finora tre morti, oltre tremila sfollati in Castiglia e Leon, centinaia di persone costrette a confinarsi in casa per proteggersi dal fumo, con una quindicina di strade interrotte e la sospensione del servizio dell'alta velocità ferroviaria nella provincia di Ourense della linea di collegamento fra Madrid e la Galizia. Lo rendono noto i pompieri e le autorità di prefettura.

Massiccio dispositivo di sicurezza

Per contrastare l'emergenza, aggravata dalla persistenza di condizioni meteorologiche estreme, con temperature che anche domenica supereranno i 40 gradi in varie zone della penisola, il governo ha messo in campo un massiccio dispositivo di sicurezza, schierando circa 3'500 militari dell'Unità di emergenza dell'esercito (Ume), oltre 5'000 agenti della Guardia Civil e 350 della polizia nazionale.

Attivato anche il meccanismo europeo di guardia civile, che ha inviato due aerei anfibi Canadair a supporto delle operazioni di spegnimento.

Il presidente del governo, Pedro Sanchez, ha interrotto le vacanze per recarsi in alcune delle aree più colpite dai roghi in Galizia e in Castiglia e Leon per coordinare la risposta di emergenza agli incendi ancora fuori controllo. Mentre il capo dello Stato, re Felipe VI, visiterà a Torrejon de Ardoz (Madrid) il quartiere generale della Ume, segnala la Casa reale in una nota.

