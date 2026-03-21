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Violenta tempesta Alle Hawaii, migliaia di sfollati per le peggiori inondazioni in 20 anni

SDA

21.3.2026 - 17:44

Ad Hawaii potrebbe esserci state le peggiori inondazioni da oltre 20 anni
Ad Hawaii potrebbe esserci state le peggiori inondazioni da oltre 20 anni
Keystone

A oltre 5'000 persone alle Hawaii è stato ordinato di evacuare le proprie cause a causa di una violenta tempesta che si sta abbattendo sull'arcipelago e potrebbe causare le peggiori inondazioni in 20 anni. Lo riporta la Bbc.

Keystone-SDA

21.03.2026, 17:44

21.03.2026, 17:47

Secondo il sindaco di Honolulu, Rick Blangiardi, i danni potrebbero superare il miliardo di dollari. Finora oltre 230 persone, sono già state tratte in salvo, mentre le piogge torrenziali hanno continuato a imperversare sull'arcipelago nelle prime ore di sabato mattina.

Le autorità hanno lanciato l'allarme riguardo a una diga situata a Oahu, l'isola più popolosa dello Stato, che rischia di crollare. Blangiardi ha esortato i residenti a «mettersi al sicuro» e a «prendere la tempesta con la massima serietà possibile».

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