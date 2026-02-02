  1. Clienti privati
Maltempo Allerta meteo in Portogallo, rischio di esondazione dei fiumi principali

SDA

2.2.2026 - 07:38

Dopo i danni causati dal ciclone Kristin, in Portogallo si prevede ora una settimana di piogge intense. (Foto archivio)
Dopo i danni causati dal ciclone Kristin, in Portogallo si prevede ora una settimana di piogge intense. (Foto archivio)
Keystone

Continua a preoccupare la situazione meteo in Portogallo, dove fin dalle prime ore di lunedì sono previste forti piogge che dovrebbero protrarsi per tutta la settimana.

Keystone-SDA

02.02.2026, 07:38

02.02.2026, 07:43

La Protezione civile ha emesso un'allerta in 14 delle 18 regioni del Portogallo continentale e ha attivato il piano nazionale di emergenza. La decisione, si legge in un comunicato, è collegata alle «elevate precipitazioni previste e al loro impatto dal punto di vista idrologico, in particolare per quanto riguarda alluvioni e inondazioni». Molte province manterranno le scuole chiuse e già preparano centri di accoglienza per eventuali nuovi sfollati.

La nuova ondata di maltempo coglie i portoghesi in piena emergenza causata dai danni del ciclone Kristin, che ha colpito il Portogallo mercoledì scorso. Fino a domenica sera 160 mila persone erano ancora prive di corrente elettrica ed è intanto salito a nove il numero di morti in qualche modo legati agli effetti del ciclone.

Gli ultimi incidenti sono dovuti ai tentativi di riparare tetti distrutti dai venti in zone dove i soccorsi hanno tardato ad arrivare, e c'è un caso di inalazione di ossido di carbonio esalato da un gruppo elettrogeno in una casa dove si cercava di far fronte all'assenza di elettricità.

Il governo, riunitosi domenica in un Consiglio dei ministri straordinario, ha prolungato lo stato di calamità fino al prossimo 8 febbraio.

