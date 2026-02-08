Il Marocco è flagellato dal maltempo. Keystone

Le precipitazioni insistenti nel nord del Marocco hanno portato la diga di Al Wahda (Oued El Makhazine) oltre la sua capacità massima, con livelli del bacino 160%.

Keystone-SDA SDA

La diga ora contiene circa 1,08 miliardi di metri cubi d'acqua, dopo averne ricevuti circa 70 milioni nelle ultime 24 ore, di cui 11,7 milioni solo questa domenica mattina.

Le operazioni di scarico continuano, con circa 635 metri cubi al secondo rilasciati nel fiume Loukkos, ma lo sversamento delle acque contribuisce alle inondazioni in corso in alcune zone tra Tangeri e Rabat, che sono state evacuate come Ksar el Kebir.

Gli sfollati sono 154'000 in tutta la zona circostante. Secondo gli addetti ai lavori la diga è sotto controllo, l'impianto strutturale è integro.

È in corso una allerta meteorologica arancione, perché si prevedono fino a 90 millimetri di ulteriori precipitazioni nelle prossime ore, in particolare dagli affluenti nelle province di Chefchaouen e Ouazzane.

I livelli delle inondazioni a Ksar el Kebir, la cittadina vicino Rabat, completamente evacuata, aumenteranno ulteriormente a causa dei continui rilasci delle dighe e delle alte maree all'estuario del fiume Loukkos, vicino a Larache, nella provincia di Tangeri, che stanno rallentando il deflusso delle acque.

Le autorità locali continuano a imporre rigorosamente l'evacuazione completa della città, sigillando le strade di accesso e arrestando chiunque tenti di entrare nelle aree colpite dall'alluvione.