Dopo il raid aereo su Saksakyé (Sidone), nel sud del Libano. Keystone

Almeno 11 persone sono rimaste uccise in raid israeliani avvenuti nelle ultime ore su diverse località del sud del Libano e a sud di Beirut, dove i media statali libanesi hanno riferito di almeno tre attacchi in poco tempo. Lo riferisce il giornale L'Orient-Le Jour.

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Sei vittime e sei feriti sono indicati in un bilancio preliminare di un attacco contro un palazzo che ospitava famiglie sfollate a Saksakiyé (Sidone).

Un altro morto è stato riportato a Saadiyat, più a nord; due per un attacco che ha colpito un'auto su una strada che collega questa località con Beirut; e altri due ad Habbouch, più a est.