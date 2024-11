Dal 21 novembre, nel distretto di Kurram almeno 124 persone sono state uccise (foto d'archivio) Keystone

Almeno 14 persone sono state uccise e altre 27 sono state ferite nelle ultime 24 ore negli scontri settari in corso tra musulmani sciiti e sunniti nel distretto tribale di Kurram, in Pakistan.

Lo hanno reso noto fonti locali, mentre funzionari della polizia e del dipartimento sanitario hanno confermato il numero delle vittime all'ANSA precisando che due persone sono morte e altre 10 sono rimaste ferite oggi. «Entrambe le parti si sono inflitte vittime a vicenda», ha affermato un agente di polizia, parlando in condizione di anonimato.

Dal 21 novembre, nel distretto di Kurram almeno 124 persone sono state uccise e altre 178 ferite, secondo i dati ufficiali. gli scontri si sono intensificati quando membri delle tribù sunnite hanno attaccato tre veicoli che trasportavano musulmani sciiti, uccidendo più di 50 persone. Per rappresaglia il giorno successivo, i membri delle tribù sciite hanno attaccato un bazar e diversi villaggi sunniti, provocando la morte di 37 persone e il ferimento di decine di altre.

Gli sforzi del governo per mediare la pace tra le due sette sono finora falliti. «Abbiamo schierato polizia e truppe paramilitari in varie aree per controllare la situazione», ha detto ai giornalisti oggi il vice commissario Javed Mehsud.

Il governatore del Khyber Pakhtunkhwa, Faisal Karim Kundi, ha detto ai giornalisti all'inizio di questa settimana che da ottobre più di 150 persone sono state uccise e oltre 200 ferite nella violenza settaria nella regione. Gli scontri settari sono correlati a una disputa territoriale tra tribù sciite e sunnite, che ha causato numerose vittime nel corso degli anni.

