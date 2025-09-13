  1. Clienti privati
Esplosioni Almeno 25 feriti in un'esplosione a Madrid, ipotesi fuga di gas

SDA

13.9.2025 - 17:41

La polizia è intervenuta sul luogo dlel'esplosione (foto d'archivio).
La polizia è intervenuta sul luogo dlel'esplosione (foto d'archivio).
Keystone

Almeno 25 persone sono rimaste ferite, tre in maniera grave, in un'esplosione avvenuta in un bar nel quartiere popolare di Vallejas, a sud di Madrid, informano i servizi di emergenza del 112 citati dall'emittente nazionale Tve.

Keystone-SDA

13.09.2025, 17:41

13.09.2025, 18:46

L'esplosione è avvenuta intorno alle 16. Secondo i primi accertamenti dei vigili del fuoco, sarebbe stata causata da una fuga di gas e ha provocato il parziale crollo di un edificio adiacente il bar.

L'intera zona è stata isolata da un cordone di polizia, mentre 17 squadre dei vigili del fuoco e numerose ambulanze sono accorse sul posto. Il locale interessato dallo scoppio si chiama «Mis Tesoros».

