Tensioni Almeno 55 morti in un attacco jihadista in Nigeria

SDA

6.9.2025 - 19:17

Forze armate in Nigeria
Forze armate in Nigeria
Keystone

Almeno 55 persone sono state uccise nel nord-est della Nigeria in un attacco a opera di jihadisti ieri sera, stando a quanto riferito da fonti di sicurezza locali e da un dipendente di una ong che opera sul territorio.

Keystone-SDA

06.09.2025, 19:17

06.09.2025, 19:34

L'attacco è avvenuto durante un assalto alla città di Darul Jama, che ospita una base militare al confine tra Nigeria e Camerun. Una fonte di sicurezza ha riferito che tra le vittime ci sono cinque soldati.

Sebbene la violenza jihadista sia diminuita in Nigeria dopo il picco negli scontri con il gruppo Boko Haram fra il 2013 e il 2015, i ribelli, in particolare quelli del gruppo scissionista Stato Islamico dell'Africa Occidentale (Iswap), continuano a lanciare attacchi nelle aree rurali del nord-est.

Il comandante di una milizia filogovernativa, Babagana Ibrahim, ha da parte sua dichiarato che il numero di soldati uccisi è di sei. Secondo testimoni l'attacco è iniziato in serata: gli aggressori sono arrivati;;in motocicletta, hanno sparato con fucili d'assalto e hanno dato fuoco alle case.

