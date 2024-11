Casa scoperchiata a causa del tifone Man-yi nelle Filippine Keystone

Almeno sette persone sono rimaste uccise e altre tre ferite in una frana avvenuta nel nord delle Filippine, colpito con violenza ieri dal passaggio del super tifone Man-yi ('Pepito' per i media filippini), per il quale si registra anche un'ottava vittima.

SDA

La frana si è verificata nella provincia di Nueva Vizcaya, a nord di Manila, sull'isola principale di Luzon, ha detto all'Afp Kristine Falcon della protezione civile dell'arcipelago, portando a otto il numero totale delle vittime legate al passaggio del tifone.

SDA