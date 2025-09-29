  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Medio Oriente «Almeno nove morti dall'alba a Gaza City»

SDA

29.9.2025 - 09:01

Continuano gli attacchi israeliani a Gaza City. Ieri abbattuta la Macca Tower. (nella foto)
Continuano gli attacchi israeliani a Gaza City. Ieri abbattuta la Macca Tower. (nella foto)
Keystone

Diversi civili sono rimasti uccisi e feriti dall'alba a causa dei continui bombardamenti israeliani sulla Striscia di Gaza, in particolare a Gaza City.

Keystone-SDA

29.09.2025, 09:01

29.09.2025, 09:06

Lo riporta l'agenzia palestinese Wafa, che citando fonti locali riferisce che le squadre di soccorso hanno recuperato i corpi di nove persone uccise dal fuoco dell'esercito israeliano in via Al-Nasr.

Le stesse fonti hanno aggiunto che le forze israeliane stanno prendendo di mira le vicinanze del complesso medico di Al-Shifa a Gaza City e ne stanno impedendo l'accesso nel tentativo di circondare l'area e costringere i civili a fuggire, nonostante le pericolose condizioni sul terreno.

Inoltre l'esercito israeliano continua a far esplodere autobombe nel campo profughi di Al-Shati, a ovest di Gaza City. Sempre secondo le stesse fonti un cittadino è stato ucciso e altri nove sono rimasti feriti quando l'esercito israeliano ha bombardato una tenda che ospitava sfollati a nord di Nuseirat, nella Striscia di Gaza centrale. Nella Striscia meridionale continuano i bombardamenti di artiglieria dell'occupazione nel centro di Khan Yunis.

Intanto le forze di occupazione israeliane hanno arrestato, all'alba di lunedì, sette cittadini dei governatorati di Ramallah e al-Bireh, tra cui un bambino. Fonti della sicurezza hanno riferito a Wafa che le forze di occupazione israeliane hanno preso d'assalto il campo profughi di Jalazone, a nord di al-Bireh, e hanno arrestato diverse persone dopo aver fatto irruzione e perquisito le loro case.

Le forze avrebbero fatto irruzione nell'ufficio di al-Dawayima e lo hanno trasformato in un centro di indagine sul campo. Hanno sottoposto diversi cittadini a indagini sul campo e hanno chiuso il centro medico dell'Unrwa prima di ritirarsi. Le forze di occupazione avrebbero arrestato un ragazzo di 14 anni e un cugino di 18 dopo aver fatto irruzione nelle case dei loro genitori nel quartiere di Ein Misbah, nella città di Ramallah.

Infine, i coloni hanno aperto il fuoco contro le case del villaggio di Burqa, a est di Ramallah. Non sono stati segnalati feriti.

I più letti

Barbara D'Urso fra polemiche e sparate: «Ma io sono figa sopra ogni cosa»
Ecco il migliore, e il peggiore, comune dove abitare in Svizzera
Voci di tensione tra re Carlo e il principe William: realtà o fantasia?
Merce del valore di milioni finisce nella spazzatura in Svizzera, ecco perché
Ermotti canta «Adieu liebe Schweiz», spopola un video fake su UBS

Altre notizie

Elezioni. La Moldavia sceglie l'Europa, il partito di Sandu avanti

ElezioniLa Moldavia sceglie l'Europa, il partito di Sandu avanti

Michigan. Sparatoria nella chiesa mormone, le vittime salgono a 4: «Un «atto di violenza mirata»

MichiganSparatoria nella chiesa mormone, le vittime salgono a 4: «Un «atto di violenza mirata»

Elezioni. In Moldavia si decide fino all'ultimo voto tra filorussi ed europeisti

ElezioniIn Moldavia si decide fino all'ultimo voto tra filorussi ed europeisti